「ロッテ紅白戦、白組０−１紅組」（１日、都城）

ロッテは１日、宮崎県都城市で行っている秋季キャンプで紅白戦を開催し、紅組先発で３年目の吉川悠斗投手（２０）が３回をパーフェクト、打者９人から４三振を奪う好投を披露した。

「真っすぐ主体で、ちょっと変化球をまぜられたらな、くらいのイメージ。三振も取れていた」

１８５センチ、８２キロと細身の左腕。投法や三振を奪う姿に、黒木投手コーチはメジャー通算３０３勝のレジェンドになぞらえ「幕張のランディ・ジョンソン」と命名した。本人は「ただ左で背が高いから…」と苦笑い。「（ランディ・ジョンソンのように）なれたらいいですね」と控えめに話した。

２０２２年度育成１位で入団。今年７月に支配下登録され、８月２１日の楽天戦（ゾゾ）で初勝利を挙げた。サブロー監督も「左が少ないんで、吉川も出てきてくれたら助かります」と期待する。

この秋の目標を「体づくりを継続していくのと、ピッチングではクイックや球の出し入れで、もう一つ二つレベルアップできたら」と誓う。厳しい秋季キャンプで鍛え上げ、本家ランディに一歩でも近づいていく。