「日本ハム秋季キャンプ」（１日、エスコンフィールド）

日本ハム・北山亘基投手（２６）が１日、エスコンフィールドでの秋季キャンプで、シーズン後初の本格的なブルペン投球で約３０球を投じた。侍ジャパンの一員として臨む１５、１６日の強化試合・韓国戦（東京ド）に向け、ＷＢＣ公式球を使用。「違いが感覚で分かった」と手応えを口にした。

究極の体験を野球に生かす。キャンプ前、清宮幸に高級フランス料理をごちそう。自身が登板した９月２５日の西武戦で本塁打を放った同級生との約束を果たした。かなりの出費となったが「こういうプロの世界ってあるんだ」と感動。思わぬ食材の組み合わせなどで、未知の味を生み出す職人技に衝撃を受けた。

さまざまな“素材”を駆使するのは投球も同じ。意外性のある球種やコースを自在に選べれば、幅は無限に広がる。「相手が想像しないボールだったり、軌道だったり、取り組み次第ではどんどん深掘りしていける部分。そこは求め続けていきたい」。元々がチーム屈指の理論派。超一流シェフばりの奥深さで相手を料理する投手を目指す。