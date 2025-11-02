「秋季高校野球中国大会・準決勝、崇徳１０−０倉敷商」（１日、ユーピーアールスタジアム）

準決勝２試合が行われ、崇徳（広島）が倉敷商（岡山）を八回コールドで下し、来春センバツ出場を当確させた。甲子園に出場すれば３３年ぶりとなる。プロ注目のエース・徳丸凜空投手（２年）が３試合連続完投でチームをけん引した。高川学園（山口）は下関国際（山口）を２−１で破り、４２年ぶりのセンバツ出場を確実にした。

大黒柱が重い扉をこじ開けた。最後の打者を遊ゴロに打ち取り、徳丸が左拳を力強く握る。「野球をやっていたら、誰でも甲子園に出ることが夢。思いがあふれてしまいました」。整列後、主将の新村瑠聖捕手（２年）とともに流した涙が達成感を物語っていた。

最速１４０キロの直球に加え、変化球も自在に操る左腕。初回に２点の先制点をもらうと、テンポの良い投球で凡打を量産した。２点リードの八回に味方が一挙８点を奪うと、直後の投球でも三者凡退。８回３安打無失点６奪三振で今大会３試合連続完投を達成し、「一試合一試合力を出し切った結果」と頼もしく胸を張った。

原動力となっているのが夏の悔しさだ。今夏の広島大会決勝・広陵戦で九回２死までリードするも逆転負け。２年生ながら背番号１を背負った徳丸は、試合後に泣き崩れた。「野球人生で一番悔しい思いをした。あの経験があったから今の僕がある」。最高学年となった現チームでリベンジを果たし、「きょうは勝ち切れてよかったです」と小さくうなずいた。

この日は４球団のスカウトが視察。崇徳ＯＢでもある広島の松本スカウトは「打者を見ながら投球できている。自信を持ってマウンドに立てているね」と高い評価を与えた。

チームの合言葉は「歴史を変えろ」。２日の決勝は高川学園と対戦する。勝てば今秋の目標である明治神宮大会出場が決まる一戦。「しっかり修正するところはしてマウンドに上がりたい」と徳丸。まずは３度目となる中国王者の称号を歴史に刻む。