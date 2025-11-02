Hey! Say! JUMP°ËÌîÈø·Å¡¢GPÂÓ½é¼ç±é ¾¾ËÜÊæ¹á¤ÈW¼ç±é¤Ç¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ú50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/02¡Û2026Ç¯1·î¥¯¡¼¥ë¤ÎÆü10¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÏÈ¡¿Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤òÊüÁ÷¡£Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤È½÷Í¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Ï¡¢Îø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡£¤½¤ó¤ÊºÚÈÁ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀ²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡È¤ªÊÛÅö¤ò30²ó¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ªÃëµÙ¤ß50Ê¬´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÆÍÇ¡±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤Ë¡©À²Î®¤Î¥º¥ì¤¿¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤âÈà¤ÎÍ¥¤·¤µ¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤ËºÚÈÁ¤Ï¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤äMC¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤é°ú¤¯¼ê¿ôÂ¿¤Î°ËÌîÈø¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë3ËÜ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½¼¼Â¤Î°ìÇ¯¤ò²á¤´¤·¤¿°ËÌîÈø¤¬¡¢2026Ç¯¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆËÜºî¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤Î¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ËÎ×¤à¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦´Å³¤À²Î®¡Ê¤¢¤Þ¤ß¡¦¤Ï¤ë¡Ë¡£¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¸ÀÆ°¤Ï¾ï¤ËÌµ°¦ÁÛ¡£¿©»ö¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¡¢¼ñÌ£¤ÏËßºÏ¡¢ÏÃ¤·Áê¼ê¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤éAI¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤³¤«¤é¤É¤¦¸«¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤ÎÀ²Î®¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¥Ô¥å¥¢¤Ç¿¿Ùõ¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î´Ä¶¤«¤é¤¢¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¤â¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÀ²Î®¤¬¸«¤»¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°ËÌîÈø¤¬¤É¤¦Ì¥¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
°ËÌîÈø¤È¤Î½é¶¦±é¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¾¾ËÜ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¡¢CM¤Ë½Ð±é¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ëÉ½¸½ÎÏ¤È¼«Á³ÂÎ¤Î±éµ»¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¡£ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¿ÉÅçºÚÈÁ¡Ê¤«¤é¤·¤Þ¡¦¤Ê¤Û¡Ë¡£Îø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç¡¢¼ÒÆâ¥³¥ó¥Ú¤ËËè²ó¥È¥é¥¤¤·Â³¤±¤ë»Å»öÇ®¿´¤ÊºÚÈÁ¡£²¹¤«¤¤²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢Êì¿Æ¾ù¤ê¤ÎÎÁÍý¤ÎÏÓ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¢¤ê¤Ç¡¢Å°Ìë¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿ÍâÆü¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ªÊÛÅö¤òºî¤ê²ñ¼Ò¤Ë»ý»²¤¹¤ë·ø¼Â¤Ã¤×¤ê¡£ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤ÊÀ²Î®¤Î¸ÀÆ°¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ç¡¢É½¾ðË¤«¤Ê±éµ»¤Ç¡¢°ËÌîÈø¤È¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¤¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
ºÚÈÁ¤Ï¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¡£¤¢¤ëÆü¡¢¸ø±à¤ÇÌµ°¦ÁÛ¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¡¦À²Î®¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢Èà¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÉþ¤ò¥³¡¼¥Ò¡¼¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÊÛ½þ¤¹¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤ºÚÈÁ¤ËÀ²Î®¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«30²ó¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤Ç¥Á¥ã¥é¤Ë¤¹¤ë¤ÈÄó°Æ¡£¤³¤¦¤·¤Æ´ñÌ¯¤Ê·ÀÌó¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¡£ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤À²Î®¤Î¸ÀÆ°¤ËºÚÈÁ¤ÏËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃëµÙ¤ß¤Î50Ê¬´Ö¤À¤±¶¦¤Ë²á¤´¤¹´Ø·¸¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»þ¡¢ºÚÈÁ¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£À²Î®¤ÎÀµÂÎ¤¬¡¢Áþ¤¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡£¸µÉ×ÉØ¤Î¼ÒÄ¹Æ±»Î¤¬»ä¾ð¹þ¤ß¤Ç¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¤â¤·ÃË½÷¸òºÝ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤Á¤é¤âÂ¨¹ï¥¯¥Ó¡©2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È¾ãÊÉ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡£¥¥ã¥é¤¬Î©¤Á¤Þ¤¯¤ê¤Ê¸ÄÀÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤Ï¶áÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÎËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤Î2¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡£Îø¤¹¤ë2¿Í¤ÎÈùÌ¯¤ÊÊÑ²½¤ä°Õ³°¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¡¢Ã¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î¶¦Í¡¢¶ØÃÇ¤ÎÎø¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¿ô¡¹¤Î¾ã³²¡Ä¤Ê¤É¡¢¶»¥¥å¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥Í×ÁÇ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ëÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ªÊÛÅö¤¬ËèÏÃÅÐ¾ì¡£ºÇ½é¤Ï½Â¡¹¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÚÈÁ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«À²Î®¤òËþÂ¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÏÓ¤Ë¤è¤ê¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£À²Î®¤Î¡È¤ª¤¤¤·¤¤É½¾ð¡É¤ä¡¢¿©¤Ù¤¿¸å¤Î¡Ö¥Ü¡¼¥Î¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀ²Î®¸ìÏ¿¤â¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡½ ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ËÜ¡§¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¤Î¼ç±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÌîÈø¡§ËÍ¤â¼Â¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢±é¤¸¤ë¾å¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÅÝ¤ì¤Æ¤¯¤ëºÚÈÁ¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÂÖÀª¤À¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆ°¤¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ°¤¤¬Âç¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°ËÌîÈø¡§ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÀ²Î®¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö²¿¼Ô¤À¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËßºÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥Î¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¸ÄÀÅª¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÚÈÁ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°¦¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ¡§»ä¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Ö¥³¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¦Æ»¤ÎÅ¸³«¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¥º¥ì¤¤å¤ó¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥º¥ì¤Æ¤¤¤ëÉÁ¼Ì¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Å³¤¤µ¤ó¡ÊÀ²Î®¡Ë¤Ï¼ñÌ£¤äÃý¤êÊý¤Ê¤É¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢ºÚÈÁ¤Ï°ì¸«¤Þ¤È¤â¤Ê½÷À¡£À¸³è¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤Ï»ä¼«¿È¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÉÁ¼Ì¤¬ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¾¾ËÜ¡§°ÊÁ°Hey! Say! JUMP¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢°ËÌîÈø¤µ¤ó¤¬¡Ä¡£
°ËÌîÈø¡§¤¹¤´¤¤¸µµ¤¤è¤¯¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Âè°ì°õ¾Ý¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¸µµ¤¤ËÌÀ¤ë¤¯°§»¢¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬Íè¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¡ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ö¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ä¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾¾ËÜ¡§¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤óËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢°ËÌîÈø¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤Êý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤â¿Í¸«ÃÎ¤ê¤»¤º¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ËÌîÈø¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÌîÈø¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥ó¤Î¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤³¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ¡§¡Ä¸ý¤¦¤ë¤µ¤¤¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
°ËÌîÈø¡§¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡½ ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ËÌîÈø¡§À²Î®¤ÈºÚÈÁ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤ªÊÛÅö¤âËè²óÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ¡§²¦Æ»¥é¥Ö¥³¥á¤Î¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢½÷À¤âÃËÀ¤â¤È¤¤á¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¥¥ã¥é¤ÎÇ»¤¤¤¹¤Æ¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤·¡¢³«¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ªÊÛÅöÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¡£Ãæ¿È¡ÊÆâÍÆ¡Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÁ´¤¯°ã¤¦Å¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
