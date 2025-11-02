兵庫県芦屋市長の郄島崚輔（りょうすけ）氏（２８）が、七五三の撮影スポットを紹介した。

２日までに自身のインスタグラムを更新し、「七五三の写真は、素敵な日本庭園で」と題して投稿。「七五三を迎えるあなた、おめでとうございます！節目の一枚は、芦屋市の誇るお庭でいかがでしょうか」とオススメ。「芦屋市の誇る文豪・谷崎潤一郎の記念館では、七五三の記念撮影に日本庭園をお使いいただけます。受付でお申し出いただければ、撮影は無料です。記念館では特に準備がありません。ご自身で撮影者の手配や撮影機材の持参をお願いします。秋の光が入る庭は、着物の色も映えるはず！」と紹介。緑あふれる庭園を散歩する様子をアップした。

郄島市長は公式サイトによると、１９９７年２月生まれの２８歳。灘中学校・高等学校で生徒会長を務め、２０１５年に東京大学、ハーバード大学に入学（環境工学専攻、環境科学・公共政策副専攻）。２２年にハーバード大を卒業した。２３年に史上最年少の２６歳２カ月で芦屋市長に当選。先月には米タイム誌による２０２５年の「次世代の１００人」に選ばれて話題を集めた。