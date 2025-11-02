巨人の阿部慎之助監督（４６）が１日、リリーフ陣の先発挑戦を歓迎した。Ｇタウンでの秋季キャンプ第１クール最終日のこの日、志願の先発転向が明らかになった泉圭輔投手（２８）の２０２球の投げ込みをブルペンで視察。先発不足の課題解消へ「チャンスがありそうな投手はチャレンジしてほしい」と幅広く可能性を模索する意向を示した。

泉が覚悟のブルペン投球を見せた。阿部監督が見守る中、汗が飛び散り、手のマメがつぶれるほどの２０２球の熱投を披露。来季の先発挑戦を決めた理由にうついて「今年、中継ぎでしたけど回またぎでいくこともありましたし、いろいろ考えた結果、先発でやった方がチャンスがあるんじゃないかなって。もう本当にあと１年しかないという覚悟を持った上で、ダメならクビぐらい（の気持ち）で先発をやってやろうかな、って感じですね」と強い覚悟を口にした。

今季はリリーフで１０登板に終わった。１軍での先発はソフトバンク時代の１９年５月３０日・オリックス戦（京セラＤ）以来ないが、すでに今秋のフェニックス・リーグで先発を経験した。ブルペンでは「直球が引っかかってワンバウンドになる球が多かったので、高めに強い直球を」と打者を立たせて阿部監督の前で内角高めを中心に投げ込んだ右腕は「チャンスを無駄にしないためにもいけるところまで先発で、という気持ち」。背水の来季、新たな道を切り開く。（水上 智恵）