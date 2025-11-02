◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日午前９時８分開始予定）、３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ第７戦、敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。勝てば球団史上初となる２年連続ワールドシリーズが決まり、負ければ１９９３年以来３２年ぶりにブルージェイズが頂点に立つことになる。

いよいよ正真正銘の頂上決戦を迎える。ドジャースは２勝３敗と崖っぷちに立たされた第６戦で接戦を制して逆王手。３回に大谷への申告敬遠四球なども絡んで２死一、二塁のチャンスを作ると、スミスが左翼線へ適時二塁打を放ち、さらに不調で打順を４番に下げたベッツが２死満塁で左前へ２点適時打を放ってリードを３点に広げた。

投げては先発した山本由伸投手（２７）が６回５安打１失点と好投。２点をリードした７回はロブレスキが無失点で切り抜けると、８回は佐々木朗希投手（２３）が１死一、二塁のピンチを迎えるも切り抜けた。９回も朗希は続投。無死一塁でバージャーの左中間への当たりがフェンス下に挟まる珍事もあって無死二、三塁となってマウンドを降りた。第７戦の先発が有力視されたいたグラスノーが登板すると、クレメントを一飛に抑えて１死を奪い、最後はヒメネスを左直に打ち取り、飛び出した二塁走者が戻れず併殺が完成されてゲームセットとなった。

大谷は８回１死走者なしの４打席目に左中間フェンスに直撃する二塁打。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によるとドジャースタジアムであれば本塁打だった当たりだった。３試合、１７打席ぶりの安打で出塁し、第７戦へ向けて弾みをつけた。

この日は先発のマウンドにも上がることとなった大谷。７回途中で９３球を投げた第４戦の試合後には「全試合必要であれば準備したい」と意気込みを口にしていた。第６戦でグラスノーが９回に登板したことで大役が巡ってきた。

ブルージェイズの先発は通算２２１勝でサイ・ヤング賞３度の経験がある４１歳のレジェンド右腕・シャーザー。第３戦で対戦した際には大谷が本塁打を放っている。４試合ぶりの本塁打で、球団のポストシーズン記録となる９号にも期待がかかる。

まさに総力戦となる第７戦。投打の大役を担い、二刀流で２連覇に導く大車輪の活躍が期待される。ドジャースのスタメンは以下の通り。

【ドジャース】（先攻）

１（投）大谷翔平、２（捕）スミス、３（一）フリーマン、４（遊）ベッツ、５（三）マンシー、６（右）T・ヘルナンデス、７（中）エドマン、８（左）E・ヘルナンデス、９（二）ロハス