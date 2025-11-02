ダウンタウンの松本人志（６２）が、１日に開始したインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の生配信に登場し、２４年１月の活動休止発表以来、約１年１０か月ぶりの復帰を果たした。

当初予定から半年ほど遅れたものの、松本が復帰場所をインターネットの世界とすることは揺るがなかった。そこには、海外を見据えた今後と、「やりたいコンテンツを作る」という強い意志があったとみられる。

インターネット最大の武器は「世界との近さ」。松本は自身が発案し、Ａｍａｚｏｎプライムビデオで配信された「ドキュメンタル」のフォーマットが海外２０か国以上で受け入れられた成功を体験している。「笑いは世界の共通言語」であることを自覚。現在発表されているものも含め、新コンテンツでも同様の展開を考えているだろう。

そのコンテンツに関しても、制作する吉本興業が直接視聴者に配信することで、放送局の“縛り”がなく、自由な内容のものを届けることができるのも大きい。「笑い」に特化することが売りだが、一方で「笑わせ続ける」ことができるかが課題にもなってくる。