◆ルヴァン杯決勝 柏１―３広島（１日・国立）

広島が柏に３―１で勝利し、３大会ぶり２度目の優勝を飾った。今季のＪリーグ公式戦最多となる６万２４６６人が詰めかけた中で、すべてセットプレーから前半で３得点を挙げ、柏の反撃を１点にしのいだ。優勝賞金は１億５０００万円。大卒１年目で日本代表に選出され、優勝に貢献したＦＷ中村草太（２３）がスポーツ報知に手記を寄せた。

＊ ＊ ＊ ＊

本当にここまでこられたのは一人の力ではないので、チームメートにものすごく感謝しています。このチームは（スキッベ）監督のポジティブさが、雰囲気の良さにつながっていると思っています。監督は、ものすごくユーモアのある方。ミーティングの最後に「楽しむこと」、「前を向くこと」、「勇敢にサッカーをすること」という言葉があるのですが、僕はその３つのフレーズが、ものすごく好きなんです。ただ、（通訳の）松尾さんが訳して言うので、僕の中では松尾さんの言葉になっています（笑）。

広島に加入を決めた理由は、３クラブ（浦和、横浜Ｍ）に練習参加して、明大のスタイルと少し似ている部分があったから。自分の特長が生きやすい環境なのかな、と。広島は若い選手も積極的に使う、という点もポイントでもありました。プロに入って、最初は思っていた以上の結果が出て、少し自分でもびっくりしました（デビューから公式戦３試合で４得点）。ただ、大学ではある程度結果（明大３、４年時に２年連続得点王＆アシスト王）が出て、プロではどうなんだというプレッシャーや期待感は、ちょっと怖かった。最初に結果が出てくれてホッとした感じがありました。

高校に入った時は、そこまで速くなかったんです。それが１年生でけがをして長い離脱をして復帰したら、足が速くなっていて。そもそも、高校１年生までは守備をしないボランチでした。けがの間、腹式呼吸で体幹、おなかの力を抜かずに呼吸する風船を使った（呼吸の）トレーニングとかよくやったりしてましたね。それが生きたのかな、とは思っています。復帰してＦＷで起用されるようになって、スピードで勝負できるようになりました。

大学でもうまくいかない時期もあったし、一つずつ壁を乗り越えてきました。将来はチャンスがあれば海外でプレーしたいですし、チャンピオンズリーグ（ＣＬ）のアンセムは聴いてみたい。もちろん日本代表としてＷ杯にも出たいです。個人的に決勝は（得点に絡めず）ふがいないゲームでしたけど、こういった大舞台で結果を残せるような選手にならないといけない、と思っています。（広島ＦＷ）

◆中村 草太（なかむら・そうた）２００２年１０月１５日、群馬・高崎市生まれ。２３歳。前橋育英高を経て、２０年に明大入学。大学３年時の２３年、４年時の２４年に関東大学１部リーグで２年連続の得点王、アシスト王を受賞。２４年５月に２５年度からの広島への入団が内定。今季Ｊ１リーグで２９試合５得点６アシスト。７月には東アジアＥ―１選手権で初代表入りし、香港戦で初得点。国際Ａマッチ２試合１得点。１６８センチ、６４キロ。利き足は右。