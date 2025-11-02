◆サッカー全日本高校女子選手権静岡県大会 ▽決勝 常葉大橘１―０藤枝順心（１日、草薙陸上競技場）

常葉大橘が藤枝順心に１―０で競り勝って連覇を飾った。夏の県総体に続く２冠を達成。今秋からスペイン女子２部・エウロパに入団するＭＦ小島あのん（３年）が後半３０分、決勝の直接ＦＫを放り込んだ。守備も最後まで緩みなく、全国４連覇を目指す最強のライバルに得点を許さなかった。両校は１２月２９日に兵庫県内で開幕する全国大会に出場する。

全ての思いをボールに込めた。後半３０分、ゴール正面約２５メートルの位置で獲得したＦＫ。常葉大橘・小島は味方のフェイントから間髪入れず右足を振った。弧を描いた弾道は６枚の壁を越え、ＧＫが伸ばした手をかすめてネットに吸い込まれた。「普段狙わないファーだったけど、いい所に当たった」。毎日自主練習してきた武器で宿敵を沈めた。準決勝から２戦連発のヒロインは「昨日からゴールのイメージはしてました。めっちゃうれしい」と笑顔をはじけさせた。

じれなかった。序盤から圧倒的にボールを持たれたが、連動した守備で対抗した。小島の一撃がチーム最初のシュートで、総数は２―１０。それでも落合史裕監督（３５）が「この展開の方が集中は途切れない」と話した通り、焦りはなかった。８日の皇后杯を残すが、１１日に離日する小島にとって今試合が最後の選手権。ＤＦ望月寧々主将（３年）が「気持ちよく送り出したい」と語った通り、「あのんのため」は全員の胸に刻まれていた。

小島は今夏の全国総体後、スペインで練習参加。内定を勝ち取った。「小６で初めてスペインに行ってから、いつかここでやりたいと思っていた。日本を離れるのは寂しいけど、楽しみ」。新天地で持ち味の運動量に磨きをかけ、なでしこジャパン入りを目指す。

チームは頼れるボランチ抜きで全国に挑むことになる。県１位で臨んだ昨年度は初戦の２回戦で敗退し、今夏の全国総体も決勝で敗れ準優勝に終わった。「誰が出ても強い橘にしていきたい。しっかり準備します」と望月主将。旅立つ背番号８の思いも背負い、夏の忘れ物を取りに行く。（武藤 瑞基）

◆小島 あのん（こじま・あのん）２００７年８月２３日、沼津市生まれ。１８歳。小学１年時にドリームＳＳＳでサッカーを始め、常葉大橘中を経て同高に進学。憧れの選手はスペイン代表ＭＦペドリ。１５８センチ、５３キロ。右利き。家族は両親と兄２人。