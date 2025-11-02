◆第１８回ブリーダーズＣターフスプリント・Ｇ１（日本時間１１月２日、米デルマー競馬場・芝１０００メートル）

米国から参戦したシソスパイシーが勝利。日本馬のインビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）は６着、ピューロマジック（牝４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父アジアエクスプレス）は１０着に敗れ、快挙達成はならなかった。

インビンシブルパパは今回が芝転向３戦目で、国内外を通じてＧ１初挑戦。前走のＣＢＣ賞で逃げ切って重賞初勝利を挙げており、連勝でのビッグタイトルを狙っていた。

ピューロマジックは当初は除外対象で、前日のセネターケンマディＳに登録していたが、アリゾナブレイズが出走を取り消したため、補欠１番手から繰り上がり。ドバイのアルクオーツスプリント・Ｇ１（５着）以来、２度目の海外遠征だったが、Ｇ１初勝利はならなかった。

伊藤大士調教師（インビンシブルパパ＝６着）「この馬のスピードは足りると思ったけど、世界は広いなと思いました。（佐々木）大輔はイメージ以上に乗ってくれたと思いました。展開うんぬんは言えないが、色々と準備が足りなかったなと思います。厩舎では初めての経験なので、これで終わることなく、いい経験を次に生かしたいです」