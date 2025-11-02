ÃæÆü¡¦Åè´ð¹¨1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡È½é»ØÆ³¡É¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤ë¡×
¡¡ÃæÆü¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬¹âÃÎ¤Ê¤É¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Åè1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç¡È½é»ØÆ³¡É¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä²°ÆâÎý½¬¾ì¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¡¢¹â¶¶¹¨¤é¥Ê¥¤¥ó¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¤Ç¹â¹»¤ÏÃæµþÂçÃæµþ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤ÆÃÏ¸µ¤ÇÀï¤¦¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤ë¡£½õ¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤«ÇÄ°®¤·¤Æ¤«¤é¡£¤½¤Î½ç½ø¤Ï´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸½ÍÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡£