¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡È»°¿¶¤·¤Ê¤¤ÃË¡ÉÀ¾Ìî¿¿¹°¡¡¡Ö¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ÏÉ¬Í×¡×
¡¡¡È»°¿¶¤·¤Ê¤¤ÃË¡É¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ´¤ë¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌî¼êºÇÇ¯Ä¹¡¢35ºÐ¤ÎÀ¾Ìî¤¬½¼¼Â¤Î¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1Æü¤ÏÂçºå¡¦Éñ½§¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢»î¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸«¶Ë¤á¤ë´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î½Ð¾ì¤Ï75»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆâÍÆ¤ÏÇ»¤«¤Ã¤¿¡£7ËÜÎÝÂÇ¡¢35ÂÇÅÀ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÇÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤·¤¿16Ç¯¤ò¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨¡¦287¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ·÷¤Ï¡¦339¤È¶Ã°Û¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£»°¿¶Î¨¡¦067¡Ê»°¿¶¡àÂÇÀÊ¿ô¡Ë¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿113Áª¼ê¤Ç12µåÃÄºÇ¾¯¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤·¤Ö¤È¤¤¡£
¡¡¡Ö²¿¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ÏÀäÂÐ¤ËÂÇÀþ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¡£¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ì¥Ô¡¼¥¹¤Ï¿Ê²½¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡£¡¡¡ÊÀÐÄÍ¡¡Å°¡Ë