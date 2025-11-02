「ルヴァン杯・決勝、広島３−１柏」（１日、国立競技場）

今季のＪリーグ公式戦最多入場者となる６万２４６６人が詰めかけた一戦で広島が柏に３−１で快勝。前半にセットプレーで３ゴールを奪い、３大会ぶり２度目の優勝を果たした。優勝賞金は１億５千万円。最優秀選手には先制点を決めた広島ＤＦ荒木隼人（２９）が選ばれた。柏は１２大会ぶりの頂点に届かなかった。

最後のクリアボールが飛ぶと、ピッチで歓喜の輪が生まれた。今季のＪリーグ最多６万２４６６人が集まった国立競技場のスタンドは、静まりかえる黄色側と喜びに満ちあふれる紫側で真っ二つ。６０クラブの頂点に立った広島のスキッベ監督は「本当にうれしい」と２度目の制覇に充実感を漂わせた。

“飛び道具”３発で相手を沈めた。０−０の前半２５分、ＭＦ中野のロングスローはぐんぐん伸びると、吸い込まれるようにゴール前へ。１８６センチの荒木が頭で合わせ、先制のネットを揺らした。同３８分に東の鮮やかな直接ＦＫで加点すると、追加タイムには再び中野のロングスローから３点目が生まれた。

ＭＶＰに輝いた荒木は「今日は中野の肩がすこぶる良かったみたい」と“投”のヒーローを称賛。普段は中２〜３日が続く過密日程の影響でセットプレーの練習機会は決して多くない。だが、今回は中１週間と余裕があり、スキッベ監督は「２日間セットプレーの練習に割くことができた」としてやったりの表情だった。

１２、１３、１５年と広島を３度のリーグ優勝に導いた日本代表の森保監督は「本当にすばらしいクラブになった」と目を細める。自身が指揮を執った約１０年前は「勇気を持てなかった」と、クラブの規模感から全タイトルを取りにいくリスクを負えなかったという。当時からクラブは大きく進化。昨年度のクラブ売上高は２４年２月に開業した新本拠地エディオンピースウイング広島の影響もあり、前年度からの上昇額がプラス３８億円でトップを記録した。

これでクラブ五つ目の主要タイトル。リーグ優勝は絶望的だが、天皇杯、アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）の制覇を目指し、戴冠を重ねていく。