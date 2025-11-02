「ルヴァン杯・決勝、広島３−１柏」（１日、国立競技場）

今季のＪリーグ公式戦最多入場者となる６万２４６６人が詰めかけた一戦で広島が柏に３−１で快勝。前半にセットプレーで３ゴールを奪い、３大会ぶり２度目の優勝を果たした。優勝賞金は１億５千万円。最優秀選手には先制点を決めた広島ＤＦ荒木隼人（２９）が選ばれた。柏は１２大会ぶりの頂点に届かなかった。

セットプレーから前半だけで３失点。ボールを動かし、相手が疲弊してくる後半を得意とする柏といえども、重すぎるビハインドだった。ＦＷ細谷は０−３の後半から出場し、同３６分に意地のゴール。それでも直後の得点機を決めきれず「２点目を取れていたら分からない展開だった。悔いが残る」と笑顔はなかった。

選手入場時には、２２年に水頭症のため３２歳で亡くなった工藤壮人さんが所属した両クラブによる決勝戦という縁から、工藤さんの娘が審判団をエスコート。両クラブのサポーターから拍手が起こった。

１２年前の決勝（当時はナビスコ杯）では柏の所属だった工藤さんが決勝弾を決めてＭＶＰを獲得。工藤さんの背番号９を継承する細谷は「勝たせる番号だと思うので、その仕事ができなくてすごく悔しい」と残念がった。