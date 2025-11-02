2026年1月クールの日10ドラマ（毎週日曜よる10時15分～ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）に、『50分間の恋人』の放送が決定！ 伊野尾慧と松本穂香が初共演でW主演を務める。

©ABCテレビ

ゲーム会社に勤務する菜帆（松本）は、恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子。そんな菜帆はある日、ひょんなことがきっかけでAIだけが親友という変わり者イケメンの晴流（伊野尾）と“お弁当を30回つくる”という契約を結ぶことになる。お昼休み50分間を共に過ごすうちに距離が縮まる二人でしたが、いがみ合っている会社に勤めていることが発覚し、突如隠さなければならない秘密の関係に？！晴流のズレた言動に振り回されつつも彼の優しさ真っすぐさに菜帆は次第に惹かれていく、ズレきゅんラブコメディ。

クスっと笑える掛け合いに思わず突っ込みながらも、素直に想いをぶつける晴流の姿には、きゅんとすること間違いなし。チグハグな二人の恋路の行方は！？

■伊野尾慧と松本穂香による、コミカルな掛け合い

アイドルグループ・Hey! Say! JUMPの一員としてのみならず、バラエティやMCなどマルチな才能を発揮し、多方面から引く手あまたの伊野尾慧は、2025年に３本の連続ドラマに出演。俳優として充実の一年を過ごした伊野尾が、2026年、満を持して本作でゴールデン・プライム帯のドラマ初主演に臨む。

演じるのは、世界が注目する正体不明のゲームクリエイター・甘海晴流（あまみ・はる）。人と関わるのが苦手で言動は常に無愛想。食事はプロテインバー、趣味は盆栽、話し相手はもっぱらＡＩスピーカーという、どこからどう見ても変わり者の晴流だが、実はその中身はピュアで真摯な好青年。また、幼少期の環境からあるトラウマも…。そんな晴流が見せるギャップ、そして一風変わったキャラクターを伊野尾がどう魅せていくのか。

伊野尾との初共演でW主演を務める松本穂香は、2015年のデビュー以来、途切れることなく映画、ドラマ、舞台、ＣＭに出演。シリアスからコメディまで幅広い役柄を演じる表現力と自然体の演技で、唯一無二の魅力を放つ存在だ。

本作で松本が演じるのは、ゲーム会社勤務のキャラクターデザイナー・辛島菜帆（からしま・なほ）。恋愛は二の次で、社内コンペに毎回トライし続ける仕事熱心な菜帆。温かい家庭で育ち、母親譲りの料理の腕には自信ありで、徹夜で仕事をした翌日でも、自分でお弁当を作り会社に持参する堅実っぷり。変わり者な晴流の言動にツッコミを入れる役どころで、表情豊かな演技で、伊野尾とテンポのいい掛け合いを繰り広げる。

■「弁償の代わりに手作り弁当30回！？」

松本演じる菜帆はゲーム会社に勤務。ある日、公園で伊野尾演じる無愛想なイケメン・晴流とぶつかり、彼が着ているヴィンテージの服をコーヒーまみれにしてしまう。弁償するお金がない菜帆に晴流は、なぜか30回の手作り弁当でチャラにすると提案。こうして奇妙な契約で結ばれた二人。突拍子もない晴流の言動に菜帆は翻弄されながらも、昼休みの50分間だけ共に過ごす関係を重ねていく。

しかし、この時、菜帆はまだ知らない。晴流の正体が、憎きライバル会社のトップクリエイターであることを…。元夫婦の社長同士が私情込みでいがみ合っていることが原因で、もし男女交際が知られたら、どちらも即刻クビ！？ 二人の間には、次々と障壁が出現する。キャラが立ちまくりな個性派キャストは近日発表。続報をお楽しみに。

オリジナル脚本の本作では、主演の二人の魅力を存分に引き出すキャラクターとストーリーを書き下ろし。恋する二人の微妙な変化や意外なギャップ、誰にも知られてはいけない秘密の共有、禁断の恋に立ちはだかる数々の障害…など、胸キュンだけじゃないハラハラドキドキ要素が盛りだくさん。さらに、食欲を刺激する美味しそうなお弁当が毎話登場！ 最初は渋々お弁当を作っていた菜帆も、いつの間にか晴流を満足させたいという気持ちが強くなり、さらに腕によりをかけるように…。晴流の“おいしい表情”や、食べた後の「ボーノ！」など、独特な晴流語録にもご注目。

■伊野尾慧＆松本穂香 コメント

――オファーを受けての感想を教えてください。

松本：ラブコメ作品の主演は初めてなので楽しみでした。どうしたら視聴者の方にキュンとしてもらえるかを試行錯誤しながら撮影しています。

伊野尾：僕も実は初めてのラブコメドラマで、演じる上で考えなきゃいけないことがたくさんありました。例えば倒れてくる菜帆を抱きかかえる場面では、どういう態勢だと視聴者の方がドキドキするのかを考えると動きが難しかったです。動きが大きいシーンでは、ラブコメではなくラブコメアクションを撮っているんじゃないかと思うくらい(笑)。

©ABCテレビ

――脚本を読んでいかがでしたか？

伊野尾：僕が演じる晴流というキャラクターは本当に「何者だ？」と思いましたね(笑)。今まで生きてきた中で出会ったことがないタイプの人間だなって。盆栽を持っていたり、「ボーノ」って言ったり。それ以外にもかなり個性的。視聴者の方もですが、菜帆が好きになるように愛らしいと思ってもらえるキャラクターづくりをしました。

松本：私は、不思議な世界観だなと思いました。ラブコメならではの王道の展開がたくさん散りばめられていますが、“ズレきゅん”ということでズレている描写もたくさんあります。甘海さん（晴流）は趣味や喋り方などが不思議で、菜帆は一見まともな女性。生活を充実させるために自分の好きなことやものを大切にしていて、真っ直ぐさもあって、思ったことを言っちゃうところは私自身と共通しているのではないかと感じます。そんな二人が惹かれ合っていく描写が作品の魅力になればいいなと思います。

――お互いの印象は？

松本：以前Hey! Say! JUMPさんの番組に出演させていただいたことがあったので、「お久しぶりです」と言ったら、伊野尾さんが…。

伊野尾：すごい元気よく「初めまして！」って言っちゃって。第一印象が大事だから元気に明るく挨拶しようって、（松本さんが来られるのを）待っていたんですよ。そしたら「お会いしたことあります」って言われました。なので僕の第一印象は…イマイチだったかもしれません。

松本：そんなことないです！メンバーの皆さん本当に仲良しで、伊野尾さんは明るい方だなと思っていました。現場でも人見知りせずいろんな人に話しかけていて、伊野尾さんがいると現場が明るくなります。

伊野尾：うれしいですね。松本さんは、細かいところまで考えて演じられています。シーンの“つながり”が大事なので、毎回「あの時はこうでした」と教えてくださって、助けられています。

松本：…口うるさいだけかもしれないです。

伊野尾：そんなことないでしょ(笑)！

――本作の見どころを教えてください。

伊野尾：晴流と菜帆がどういう関係性になっていくのか、そしてキーアイテムのお弁当も毎回美味しそうなので、そんなところも楽しんでもらえたらいいなと思います。

松本：王道ラブコメのキュンとするシーンは、女性も男性もときめいて楽しんでもらえたらいいなと思います。とてもキャラの濃いすてきなキャストの方々も登場しますし、開けてみないとわからないお弁当箱のようなドラマ。中身（内容）もいろんなものが詰まっていて、回によっても全く違う展開が待っています。ぜひご覧ください！

©ABCテレビ

【番組情報】

「50分間の恋人」

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット2026年1月スタート 毎週日曜よる10時15分

★放送終了後、TVerで見逃し配信

公式HP： https://www.asahi.co.jp/50min/

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/srpbldzfq7

伊野尾×松本のスペシャルインタビューを配信中！

出演：伊野尾慧 松本穂香

脚本：春日小春

監督：金井純一 中村圭良