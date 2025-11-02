

3食しっかり食べられる「消化力」が大切だという（写真：msv／PIXTA）

ダイエットは痩身、減量と捉えがちですが、これは本来のダイエットの意味の一部――。そう語る運動指導者の森拓郎氏は、ダイエットの第一段階として、3食しっかり食べられる「消化力」を身につけることが大切だと言います。

一見、矛盾しているようにも思える「しっかり食べることがやせることにつながる」というのはいったいなぜなのでしょう。森氏の著書『筋肉をつけて脂肪を減らす やせるしくみ化』から、一部を抜粋・編集して、そのメカニズムについて解説します。

ダイエットとボディメイクは違う！

ダイエットは痩身、減量と捉えがちですが、これは本来のダイエットの意味の一部。ダイエットとは、健康の維持や不調の改善を目指した食事や生活習慣全般を指します。

早く結果を出したいのはよく分かりますが、この土台ができないまま極端なやせ方をしても、元の生活に戻せばリバウンド。原因は明白なのです。

ダイエットができてこそ、ボディメイクが効果的になります。まずは準備段階でダイエットをしてからボディメイクに移行しましょう。この段階を踏むことで、リバウンドしづらく、一生太りづらい体になります。



1日3食、食べられる消化力をつける

ダイエットでまず見直すべきは食事です。「何をどれだけ食べているのか」以前に、3食しっかり食べられる消化力をつけることが優先になります。

しかしやせないと悩む人の中には、3食を食べられないくらい消化力が低い人がいます。また、朝はお腹が空かない、昼は仕事が忙しくてつい欠食、夜は遅いから食べないという食生活の人もいるでしょう。

消化する機会が少なければ消化力は落ちるばかりで常にエネルギー不足に。いきなり食べる量を増やすのではなく、消化を高める食材を取り入れて、徐々に食生活を整えていきましょう。

1日3食を食べられない理由として、1度にたくさん食べられない、ゆっくり食べる時間がないという人がいます。そういう人は何度かに分けて食べるのがおすすめ。1日3食の食事量を、4〜5回に分けて摂るということです。

また、規則正しい時間に食べられず、空腹でドカ食いしてしまう人、手っ取り早くお菓子を食べてしまう人には補食が最適。

小さめのおにぎり、フルーツやナッツ、干しいもや甘栗、和菓子など、糖質やたんぱく質を中心にエネルギーになりやすいものを活用し、空腹を回避して血糖値の乱高下を防ぎましょう。

PFCバランスを意識する

1日3食、食べられるようになったら、P（Protein：たんぱく質）、F（Fat：脂質）、C（Carbohydrate：炭水化物）のバランスを意識しましょう。エネルギー不足による体の省エネ化を防ぎ、筋肉を減らさない、脂肪を増やさないことにつながります。

炭水化物は即効性のあるエネルギー源で、脳や筋肉、代謝活動に不可欠なので、全体のカロリーの半分以上は摂りたいところ。

たんぱく質は筋肉や皮膚、髪や爪などの材料になり、全体のカロリーの15〜20％、「体重×1.5g」が目安。脂質はホルモンや細胞膜の材料となるので、減らしすぎには要注意です。



たんぱく質、脂質、炭水化物の3大栄養素を意識することはとても大切ですが、実はこれらがきちんとエネルギーに変換され、筋肉などの材料になるためには、サポート役であるビタミンやミネラルを摂ることも重要。

とはいえ、毎度の食事でこれらを把握するのは至難のわざです。

それを助けてくれるのが、「マゴワヤサシイ」。「マ」は豆類、「ゴ」はごま等、「ワ」はわかめをはじめとする海藻、「ヤ」は野菜、「サ」は魚、「シ」はしいたけなど、「イ」はいも類。

頭文字をとって「マゴワヤサシイ」食材を意識して摂るようにしましょう。



1日1600kcalの摂取を目指した食事を心がける





1日3食、栄養素のバランスのとり方が分かったところで、実際に何をどれだけ食べるかを考えて献立を組んでいきます。

まずは1日1600kcalの摂取を目指しましょう。

1200kcal前後しか摂らない人もいますが、これではエネルギー不足を起こし、結果的にやせづらくなります。

反対に、外食が多いとあっという間に1食1000kcal近くを摂取してしまうという人も。

摂取しすぎの人はPFCバランスを意識して、脂質を減らして炭水化物を増やせば空腹を感じにくくなります。「一汁二菜」形式で、PFCのバランスの整った食事を実践しましょう。



