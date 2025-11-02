伊野尾慧と松本穂香が初共演でW主演を務める日10ドラマ『50分間の恋人』が、2026年1月クールよりABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠で放送されることが決定した。

参考：福本莉子×高橋恭平『ストロボ・エッジ』に伊野尾慧、千葉雄大、長谷川京子ら出演 本予告も

オリジナル脚本の本作は、主演の二人の魅力を引き出すキャラクターとストーリーを書き下ろした“ズレきゅん”ラブコメディ。

ゲーム会社に勤務する菜帆（松本穂香）は、恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子。そんな菜帆はある日、ひょんなことがきっかけでAIだけが親友という変わり者イケメンの晴流（伊野尾慧）と“お弁当を30回つくる”という契約を結ぶことになる。お昼休み50分間を共に過ごすうちに距離が縮まる二人だったが、いがみ合っている会社に勤めていることが発覚し、突如隠さなければならない秘密の関係に。晴流のズレた言動に振り回されつつも彼の優しさ真っすぐさに菜帆は次第に惹かれていく。

Hey! Say! JUMPの一員としてのみならず、バラエティやMCどマルチな才能を発揮する伊野尾は、2025年に3本の連続ドラマに出演。そんな伊野尾が、2026年に満を持して本作でゴールデン・プライム帯のドラマ初主演に臨む。演じるのは、世界が注目する正体不明のゲームクリエイター・甘海晴流。人と関わるのが苦手で言動は常に無愛想。食事はプロテインバー、趣味は盆栽、話し相手はもっぱらAIスピーカーという、どこからどう見ても変わり者の晴流だが、実はその中身はピュアで真摯な好青年。また、幼少期の環境からあるトラウマも...…。

伊野尾との初共演でW主演を務める松本は、2015年のデビュー以来、途切れることなく映画、ドラマ、舞台、CMに出演。本作で松本が演じるのは、ゲーム会社勤務のキャラクターデザイナー・辛島菜帆。恋愛は二の次で、社内コンペに毎回トライし続ける仕事熱心な菜帆。温かい家庭で育ち、母親譲りの料理の腕には自信ありで、徹夜で仕事をした翌日でも、自分でお弁当を作り会社に持参する堅実っぷり。変わり者な晴流の言動にツッコミを入れる役どころで、表情豊かな演技で、伊野尾とテンポのいい掛け合いを繰り広げる。

発表にあわせて伊野尾と松本からコメントが到着した。

【伊野尾慧（甘海晴流役）＆松本穂香（辛島菜帆役）コメント】●オファーを受けた感想松本：ラブコメ作品の主演は初めてなので楽しみでした。どうしたら視聴者の方にキュンとしてもらえるかを試行錯誤しながら撮影しています。

伊野尾：僕も実は初めてのラブコメドラマで、演じる上で考えなきゃいけないことがたくさんありました。例えば倒れてくる菜帆を抱きかかえる場面では、どういう態勢だと視聴者の方がドキドキするのかを考えると動きが難しかったです。動きが大きいシーンでは、ラブコメではなくラブコメアクションを撮っているんじゃないかと思うくらい（笑）。

●脚本を読んだ感想伊野尾：僕が演じる晴流というキャラクターは本当に「何者だ？」と思いましたね（笑）。今まで生きてきた中で出会ったことがないタイプの人間だなって。盆栽を持っていたり、「ボーノ」って言ったり。それ以外にもかなり個性的。視聴者の方もですが、菜帆が好きになるように愛らしいと思ってもらえるキャラクターづくりをしました。

松本：私は、不思議な世界観だなと思いました。ラブコメならではの王道の展開がたくさん散りばめられていますが、“ズレきゅん”ということでズレている描写もたくさんあります。甘海さん（晴流）は趣味や喋り方などが不思議で、菜帆は一見まともな女性。生活を充実させるために自分の好きなことやものを大切にしていて、真っ直ぐさもあって、思ったことを言っちゃうところは私自身と共通しているのではないかと感じます。そんな二人が惹かれ合っていく描写が作品の魅力になればいいなと思います。

●お互いの印象について松本：以前Hey! Say! JUMPさんの番組に出演させていただいたことがあったので、「お久しぶりです」と言ったら、伊野尾さんが…...。

伊野尾：すごい元気よく「初めまして！」って言っちゃって。第一印象が大事だから元気に明るく挨拶しようって、（松本さんが来られるのを）待っていたんですよ。そしたら「お会いしたことあります」って言われました。なので僕の第一印象は.…..イマイチだったかもしれません。

松本：そんなことないです！ メンバーの皆さん本当に仲良しで、伊野尾さんは明るい方だなと思っていました。現場でも人見知りせずいろんな人に話しかけていて、伊野尾さんがいると現場が明るくなります。

伊野尾：うれしいですね。松本さんは、細かいところまで考えて演じられています。シーンの“つながり”が大事なので、毎回「あの時はこうでした」と教えてくださって、助けられています。

松本：…...口うるさいだけかもしれないです。

伊野尾：そんなことないでしょ（笑）！

●本作の見どころについて伊野尾：晴流と菜帆がどういう関係性になっていくのか、そしてキーアイテムのお弁当も毎回美味しそうなので、そんなところも楽しんでもらえたらいいなと思います。

松本：王道ラブコメのキュンとするシーンは、女性も男性もときめいて楽しんでもらえたらいいなと思います。とてもキャラの濃いすてきなキャストの方々も登場しますし、開けてみないとわからないお弁当箱のようなドラマ。中身（内容）もいろんなものが詰まっていて、回によっても全く違う展開が待っています。ぜひご覧ください！

（文＝リアルサウンド編集部）