【実話】DV彼氏の暴力で夜逃げ延期？絶望の依頼者を命がけで支えた親友の献身愛【作者に聞いた】
【漫画を読む】DV彼氏から解放された彼女だが…!?
子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。X(旧Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、同作の44〜45話を内容を紹介するとともに、著者に今回の夜逃げについての感想も聞いた。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
■DVを乗り越え荷物の運び出し完了
夜逃げ当日に依頼者の今野さんがDV彼氏に暴力を振るわれ、怪我の治療のため夜逃げは延期に。翌日、親友の橘さんと夜逃げ屋の社長、スタッフの3人で荷物の運び出し作業を完了させた。
橘さんは社長にいろいろと迷惑をかけたことを謝罪する。すると社長は、橘さんが以前悪態をついた日に依頼者・今野さんから電話があったことを話し始めた。
今野さんは家族とよい関係ではなく、奨学金の半分を家に仕送りさせられていたという。日々お金に困っていたところ、橘さんがルームシェアを提案してくれ、学生時代はずっと橘さんに支えられていたそうだ。だから、橘さんの態度を許してほしいと社長に言ったのだ。
■羨望と励ましの言葉
社長自身も親とは疎遠で、元旦那には暴力を振るわれた過去がある。当時の社長の周りには心から助けてくれる人はいなかったので、橘さんのような友達がいたら心強かったろうと羨ましく思う。
その話を聞いて泣き出してしまう橘さん。社長は「これからも精一杯友達として今野さんを支えてやりなさい」と言葉を掛けるのであった。
今野さんが夜逃げできてよかったという今回の夜逃げについて、宮野シンイチさんは、「これ関しては、自分はほとんど何もしてないのでなんとも言えないところが多いんですが、それでも命が助かったのはよかったと思います。もしかしたら、どこかで今野さんの今後を描くことがあるかもしれません」と、感想を述べた。夜逃げ屋に興味がある人は、ぜひ本作を読んでみてほしい。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
