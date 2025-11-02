伊野尾慧と松本穂香が初共演でW主演！ズレきゅんラブコメディ『50分間の恋人』が放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）と松本穂香が初共演でW主演を務める日10ドラマ『50分間の恋人』が、2026年1月からABCテレビ・テレビ朝日系で放送される。

■“お弁当を30回つくる”契約を結んだ男女の恋

ゲーム会社に勤務する菜帆（松本）は、恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子。そんな菜帆はある日、ひょんなことがきっかけでAIだけが親友という変わり者イケメンの晴流（伊野尾）と“お弁当を30回つくる”という契約を結ぶことになる。

お昼休み50分間をともに過ごすうちに距離が縮まるふたりだったが、いがみ合っている会社に勤めていることが発覚し、突如隠さなければならない秘密の関係に。晴流のズレた言動に振り回されつつも彼の優しさ真っすぐさに菜帆は次第に惹かれていく。

クスっと笑える掛け合いに思わず突っ込みながらも、素直に想いをぶつける晴流の姿には、きゅんとすること間違いなし。チグハグなふたりの恋路を描くズレきゅんラブコメディに注目だ。

■伊野尾慧と松本穂香によるコミカルな掛け合いに注目

Hey! Say! JUMPの一員としてのみならず、バラエティやMCなどマルチな才能を発揮し、多方面から引く手数多の伊野尾慧は、2025年に3本の連続ドラマに出演。俳優として充実の1年を過ごした伊野尾が、2026年、満を持して本作でゴールデンプライム帯のドラマ初主演に臨む。

演じるのは、世界が注目する正体不明のゲームクリエイター・甘海晴流。人と関わるのが苦手で言動は常に無愛想。食事はプロテインバー、趣味は盆栽、話し相手はもっぱらAIスピーカーという、どこからどう見ても変わり者の晴流だが、実はその中身はピュアで真摯な好青年。また、幼少期の環境からあるトラウマも…。そんな晴流が見せるギャップ、そして一風変わったキャラクターを伊野尾がどう魅せていくのか。

伊野尾との初共演でW主演を務める松本穂香は、2015年のデビュー以来、途切れることなく映画、ドラマ、舞台、CMに出演。シリアスからコメディまで幅広い役柄を演じる表現力と自然体の演技で、唯一無二の魅力を放つ存在だ。

本作で松本が演じるのは、ゲーム会社勤務のキャラクターデザイナー・辛島菜帆（からしま・なほ）。恋愛は二の次で、社内コンペに毎回トライし続ける仕事熱心な菜帆。温かい家庭で育ち、母親譲りの料理の腕には自信ありで、徹夜で仕事をした翌日でも、自分でお弁当を作り会社に持参する堅実っぷり。変わり者な晴流の言動にツッコミを入れる役どころで、表情豊かな演技で、伊野尾とテンポのいい掛け合いを繰り広げる。

オリジナル脚本の本作では、主演のふたりの魅力を存分に引き出すキャラクターとストーリーを書き下ろし。恋するふたりの微妙な変化や意外なギャップ、誰にも知られてはいけない秘密の共有、禁断の恋に立ちはだかる数々の障害…など、胸キュンだけじゃないハラハラドキドキ要素が盛りだくさん。

さらに、食欲を刺激するおいしそうなお弁当が毎話登場。最初は渋々お弁当を作っていた菜帆も、いつの間にか晴流を満足させたいという気持ちが強くなり、さらに腕によりをかけるように。晴流の“おいしい表情”や、食べた後の「ボーノ！」など、独特な晴流語録にも注目だ。

『50分間の恋人』は、2026年1月から毎週日曜22時15分からABCテレビ・テレビ朝日系で放送。なお、Tverでは伊野尾と松本のスペシャルインタビューを配信中。

■番組情報

ABCテレビ・テレビ朝日『50分間の恋人』

2026年1月スタート

毎週日曜 22:15～

※放送終了後、TVerで見逃し配信

出演：伊野尾慧 松本穂香

脚本：春日小春

監督：金井純一 中村圭良

プロデューサー：山下浩司 宮本日奈美（ABCテレビ） 島本講太（ストームレーベルズ） 植田博樹（P-inc.） 森田美桜 箱森菜々花（AOI Pro.）

制作協力：AOI Pro.

制作：ABCテレビ、ストームレーベルズ、博報堂

