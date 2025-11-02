（来年1月期テレ朝系/「50分間の恋人」/） Hey！Say！JUMPの伊野尾慧（35）が女優の松本穂香（28）と共に来年1月期のテレビ朝日系ドラマ「50分間の恋人」（日曜後10・15）にダブル主演する。ゴールデン・プライム帯での主演は初。2人は初共演で、引かれ合う男女を演じる。

仕事一筋な女性とAIだけが親友という変わり者イケメンのチグハグな恋模様を描くオリジナルのラブコメディー。ある日の出会いを機に、女性が男性に“弁当を30回作る”という契約を結び、昼休みの50分間を共に過ごすうちに距離が縮まっていく。それぞれの勤務先がライバル会社で、周囲に関係を隠す必要性も生じる。

伊野尾の役どころは常に無愛想で食事はプロテインバー、趣味は盆栽と個性的。「本当に“何者だ？”と思いました」と笑い「今まで生きてきた中で出会ったことがないタイプ」と表現した。一方、堅実な役どころの松本は「生活を充実させるために自分の好きなことを大切にし、真っすぐさもあって思ったことを言っちゃうところは自身と共通している」とコメントした。

個性的な男性のズレた言動に真面目な女性が振り回され、ツッコミを入れつつも引かれていく“ズレきゅん”を2人がコミカルに演じていく。伊野尾はテレ朝ドラマ「家政夫のミタゾノ」シリーズ、松本はNHKドラマ「ミワさんなりすます」やauのCMなどでそれぞれコメディーでの実力を発揮しており、大きな期待がかかる。

ラブコメ作品に初出演となる伊野尾は「例えば倒れてくる相手を抱きかかえる場面では、どういう体勢だと視聴者の方がドキドキするのかを考えると動きが難しかった」と奮闘中。松本も「どうしたらキュンとしてもらえるかを試行錯誤しながら撮影しています」と話し「王道ラブコメのキュンとするシーンは、女性も男性もときめいて楽しんでもらえたら」とアピールした。