◇全国高校サッカー選手権予選大阪大会決勝 興国1-1（PK3-1）履正社（2025年11月1日 ヨドコウ桜スタジアム）

第104回全国高校サッカー選手権（12月28日開幕）の大阪大会決勝が1日にヨドコウ桜スタジアムで行われ、興国が履正社をPK戦の末に下して6大会ぶり2度目の全国切符を手にした。GK岩瀬颯（3年）がPK戦で3連続ストップに成功。前回大会準決勝でPK戦の末に敗れた相手に雪辱を果たした。

興国が激戦区の大阪を制した。履正社との一戦は延長戦でも決着がつかず、PK戦に突入。宿敵との死闘に終止符を打ったのがGK岩瀬だ。相手の2人目から3連続でPKストップに成功。獅子奮迅の活躍を見せた殊勲の男を中心に、歓喜の輪が広がった。

「昨年、準決勝で履正社にPK戦で負けてしまって悔しい結果に終わったので。その時の画像をLINEの背景にしています。それを見たら悔しい思いがよみがえって、あの舞台に戻りたいと練習に励めた」

忘れてはならない思い出を胸に刻み、見事に雪辱を果たした。憧れは中大4年でGKとしてプレーする兄の陽（ひかる）。卒業後は兄同様に進学予定で、さらに上のカテゴリーを目指す。その前に控える全国大会。岩瀬は「まだ全国で1勝できていないので、興国高校の歴史を変えたい」と飛躍を誓った。