お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹（34）が1日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。政治家から勧誘されていることが明かされた。

今回のゲストはお笑いコンビ「EXIT」。2人に対して「提案」があるとして、お笑い芸人・岡野陽一、パンプキンポテトフライ・谷拓哉、きつね・大津広次の3人が登場した。

岡野が提案したのはABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）のMCとして活躍する兼近の政界進出。これに、ぺこぱ・松陰寺太勇も岡野と同じ意見だったとし、同番組で2人がニュースの見解を語る時は「俺はりんたろー。の部分、飛ばして見てますね」と明かして笑いを誘った。

りんたろー。は「お前ふざけんなよ」とツッコみつつ「ゲストで来た政治家さんが本当に誘ってんすよ。“うちの党に来てくれませんか?”って」と、すでに政治家から勧誘されていることを暴露。スタジオは「マジで!?」と衝撃に包まれた。

また、「その名刺交換をいつも目の前で見てるんすよ」と、自身には一切声をかけられていないことも明かした。