ダウンタウンの松本人志（62）が1日夜、独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」で生配信を行い、昨年1月に活動休止して以来、1年10カ月ぶりに復帰した。

以前と変わらない金髪にスーツ姿で都内のスタジオに現れると、抽選で招待された観客からは大きな拍手とともに「おかえりー」と大歓声。松本は鳴りやまない拍手と歓声に感極まったような表情を浮かべ「松本動きました」の第一声で喝采を浴びた。

19年の闇営業問題の際、SNSで発した「後輩芸人達は不安よな。松本 動きます」を想起させるフレーズにネット上は大盛り上がり。松本は「日本のお笑いがしんどいと聞きまして、私、復活することにしました。よろしくお願いします」と復活を宣言した。

活動休止中の心境についても言及した。「待ってくれている人もいっぱいいたし、皆さんの時間を止めてしまった。たくさんの芸人仲間や後輩を巻き込んだりとかしました。テレビスタッフにも凄く迷惑をかけたと思うし、これ以上迷惑をかけられない。だからこそ、そんな人もいっぱい出られるようなこの場をつくった」と、謝意とともにサービス設立の意図を説明。「今、僕が思うのは感謝です」と感慨深げにうなずいた。その後はオリジナル企画の内容や見どころを自ら解説。会場は終始爆笑に包まれ、約1時間の生配信が終了した。

配信中には、松本による4つのオリジナル企画のほか、アーカイブ配信として日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」の過去のトーク集、映画「大日本人」をはじめとする監督作品4本が公開された。今後も月に1回、松本が生配信を行うという。

《「App Store」アプリランキング1位》「DOWNTOWN＋」は1日、「App Store」でアプリのダウンロード数1位を記録した。サービス開始が発表されたのは8月。先月2日に正式名称が決定した。同24日からは事前登録の受け付けを開始し、一時は認証コードが届きにくくなる事象が発生。同31日にはアプリのダウンロードが可能となった。「DOWNTOWN＋」では「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」以外にも「しんぼる」「さや侍」「R100」など松本の監督映画なども公開された。今後もコンテンツ拡大が期待され、ダウンロード数を増やしそうだ。