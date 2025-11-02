ÂÎ©½¤»á¡¡¹Åç¤Î¶¯¤µ¤Ï½é´ü¤«¤éÃÏ°è°ìÂÎ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤ëà°éÀ®ÎÏá¡¡²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¼Ô¤¬ÌöÆ°
¡¡¡þ¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¡¡¹Åç3-1Çð¡Ê2025Ç¯11·î1Æü¡¡¹ñÎ©¡Ë
¡¡23Ç¯¤Þ¤Ç22Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Åç¤Î¥¹¥«¥¦¥È¡¢¶¯²½ÉôÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¤¿J¥ê¡¼¥°¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëËÜÉô¤ÎÂÎ©½¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê53¡Ë¤â¸½ÃÏ¤Ç¸ÅÁã¤ÎÍ¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¾å5¸ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢Å·¹ÄÇÕ¤âÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¡£Á°¶¯²½ÉôÄ¹¤¬¹Åç¤Î¶¯¤µ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡È°éÀ®ÎÏ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©ÃÆ¤Î¹ÓÌÚ¡¢2ÅÀÌÜ¤ÎÅì¤Ï¤È¤â¤Ë¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¡£²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Æ¤¿Áª¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤¿»î¹ç¤Ï¹Åç¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È°éÀ®ÎÏ¡É¡£¶âÂÀÏº¤¢¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤ì¤À¤±Áª¼ê¤ò°ú¤È´¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¤Áª¼ê¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤À¤È³§¤¬»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÈÈ´¤¤¿¤¤¤Ê¤éÈ´¤¤¤Æ¤ß¤í¡É¤È¤¤¤¦É÷ÅÚ¤¬¤¢¤ë¡£J¥ê¡¼¥°È¯ÂÅö»þ¤Ë³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬Áª¼ê¤Î¿Í·ïÈñ¤Ë»ñ¶â¤ò»È¤¦Ãæ¡¢¹Åç¤À¤±¤Ï¥æ¡¼¥¹Áª¼êÀìÍÑ¤ÎÎÀ¤ò·ú¤Æ¤¿¡£º£À¾ÏÂÃË¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¤ÎÁí´ÆÆÄ¡Ë¤Î·èÃÇ¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÎÊý¸þÀ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡ÎòÂå¤Î¥æ¡¼¥¹ÎÀ¤ÎÎÀÄ¹¤ÏÁª¼ê¤¬ÄÌ¤¦µÈÅÄ¹â¹»¤ÎPTAÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥¤Î°éÀ®¤Ï¿Í´ÖÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£ÎÀ¤Î¤¢¤ë°Â·Ý¹âÅÄ»ÔµÈÅÄÄ®¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬»Ä¤ê¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò¶áÎÙ½»Ì±¤¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÃÏ°è°ìÂÎ¤ÇÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÏÊý¥¯¥é¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡ÎÉ¤¤¼ã¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤»ØÆ³¼Ô¡¢ÎÉ¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤âÉ¬Í×¡£´ÆÆÄ¤Î¿ÍÁª¤Ï°éÀ®¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Ï²áµî¤Ë¥·¥ã¥ë¥±U¡½19¤ä¡¢U¡½18¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¤µ¤ó¤ÏÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬½ã¿è¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¤âºÇ½é¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÉ¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¾¯¤·Á°¤Ê¤éÀÄ»³¡¢º£¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ä±öÃ«¤é¤¬¤¤¤ë¡£¡Èº£µ¨¤«¤é¼ã¼ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÇØÃæ¤Ç¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¸«ËÜ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¦¤Þ¤¯²ó¤é¤Ê¤¤¡£¹Åç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÍ½»»µ¬ÌÏ¤¬Ìó2¡¦5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤â¿Í·ïÈñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°éÀ®¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¹Åç¤ÈÇð¤Ï¤È¤â¤Ë°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥Ö¡£J¥ê¡¼¥°¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¡¡¡¡¡ÊJ¥ê¡¼¥°¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë