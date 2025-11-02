宇宙空間に多くの実験機器や食料を運べるようになれば、活動の幅は飛躍的に広がる。

日本は、国際的な宇宙開発に欠かせない輸送で存在感を高めていく必要がある。

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は、新型無人補給船「ＨＴＶ―Ｘ」の１号機を鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げた。宇宙飛行士が長期滞在する国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に、生活用品や実験装置を届ける。

日本はこれまで、無人補給船「ＨＴＶ（愛称・こうのとり）」で物資を輸送してきた。２００９〜２０年に、計９機が、大きなトラブルもなく輸送業務を担い、ＩＳＳを共同運営する米欧露などの信頼を獲得してきた。

後継のＨＴＶ―Ｘは、輸送能力を１・５倍の６トンに強化した。冷凍・冷蔵が必要な食品や研究試料も運べるようになった。安定した運用で、ＩＳＳを支える中心的な役割を果たしてもらいたい。

ＩＳＳに滞在中の油井亀美也さんが、ＩＳＳに接近したＨＴＶ―Ｘをロボットアームを操作して捕まえ、ドッキングさせた。日本の新型機を日本人飛行士が直接扱ったことで、日本の技術力を示せたといえる。

今回、ＨＴＶ―Ｘには、日本製の二酸化炭素の除去装置を積み込んだ。宇宙で性能を検証する。二酸化炭素の除去や、水の再生利用は、人間の生命を維持するために必須の技術である。

宇宙で有人活動の場が広がる時代の到来に備え、日本はこうした技術の確立に努めるべきだ。

従来の補給船は、物資を運び終えた後、大気圏に突入して廃棄されていた。ＨＴＶ―Ｘは、ＩＳＳ離脱後も数か月間、人工衛星のように軌道上にとどまり、様々な試験を行う。機体を無駄なく活用する設計は評価できる。

ＪＡＸＡは新補給船の軌道上の姿勢を地上からレーザーで測定する試験などを行う。宇宙空間に漂う多数の宇宙ゴミの状況を正確に把握し、除去する技術の開発につながるもので、意義が大きい。

ＩＳＳの運用は３０年までと決まっており、新補給船は今後さらに４回の輸送を担う。ＩＳＳはその後、民間ステーションに移行する。宇宙開発の主軸が民間に移るのに合わせ、日本は民間補給船を開発する必要もあるだろう。

米国主導の有人月探査「アルテミス計画」では、月の軌道上に基地を建設する計画もある。こうした場面でも、新補給船が物資輸送に活躍することを期待したい。