»Ë¾å½é¤Î´Ú¹ñ¶õ·³µ¡¤Ø¤ÎµëÌý»Ù±ç¡¢ÃÝÅç¼þÊÕ¤ÎÈô¹Ô¤ÇÇò»æ¤Ë¡Ä¹â»Ô¼óÁê¤¬¼Â¸½¤Ë¶¯¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤¿·×²è
¡¡Æü´ÚÎ¾À¯ÉÜ¤¬ËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¼«±ÒÂâ´ðÃÏ¤Ç¤Î´Ú¹ñ¶õ·³µ¡¤Ø¤ÎµëÌý»Ù±ç¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±·î¾å½Ü¤ËÆáÇÆ´ðÃÏ¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ù±çÂÐ¾Ý¤Î¶õ·³µ¡¤¬Åçº¬¸©¡¦ÃÝÅç¼þÊÕ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬£±£°·îËö¤ËÈ½ÌÀ¤·¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÏµÞ¤¤ç¼õ¤±Æþ¤ì¤òÃæ»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¡ÊÀ¯¼£Éô¡¡»³¸ý¿¿»Ë¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡¡Èõ¸ýµ®¿Î¡Ë
¡¡Ê£¿ô¤ÎÎ¾À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ»ßÊý¿Ë¤Ï¡¢£±£°·î£³£°Æü¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÈÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Î½é²ñÃÌ¤ÎÄ¾Á°¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£¼óÁê¤Ï²ñÃÌ¸å¤â¡¢Íû»á¤È°ìÃ×¤·¤¿Ì¤Íè»Ö¸þ¤ÎÆü´Ú´Ø·¸¤Ë¸þ¤±¤ÆµëÌý¤Î¼Â¸½¤Ë¶¯¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£²ó¤ÏÀ¤ÏÀ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬À¯ÉÜÆâ¤Ëº¬¶¯¤¯¡¢ÃÇÇ°¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¤±Æþ¤ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¶õ·³¤Î¶Êµ»Èô¹ÔÂâ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡×¤À¡££±£±·îÃæ²¼½Ü¤ËÃæÅì¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤Ø¤Î»²²Ã¤ËºÝ¤·¡¢²Æì¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤ÆµëÌý¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤ÈÆüËÜÂ¦¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡¼«±ÒÂâ¤È´Ú¹ñ·³¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢±ß³ê¤ÊÊª»ñ¶¨ÎÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÊªÉÊÌòÌ³Áê¸ßÄó¶¡¶¨Äê¡Ê£Á£Ã£Ó£Á¡Ë¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤áÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢¼«±ÒÂâË¡¤ÎÌµ½þÂß¤·ÉÕ¤±¤Îµ¬Äê¤òº¬µò¤ËÇ³ÎÁÄó¶¡¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Èô¹ÔÂâ¤Î°ìÉô¤¬ºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¤¬¼Â¸ú»ÙÇÛ¤¹¤ëÃÝÅç¼þÊÕ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¹³µÄ¡£´Ú¹ñÂ¦¤Ï¡¢¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿Èô¹Ô·±Îý¤À¤Ã¤¿¤È¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é¤ÎµëÌý»Ù±ç¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤Ê£Á£Ã£Ó£ÁÄù·ë¤ò´Þ¤á¡¢ËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¯¤È¤Î´üÂÔ¤¬ÆüËÜÂ¦¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤Î·Ð°Þ¤«¤é´Ú¹ñÀ¤ÏÀ¤Î´Ö¤Ëº¬¶¯¤¤¼«±ÒÂâ¤Ø¤ÎµñÈÝ´¶¤òÇö¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤âÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¡£ÎÎÅÚÌäÂê¤Ç¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸å¤â¶¨ÎÏ¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤Ï£±Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç´Ú¹ñ¤Î°Â·½Çì¡Ê¥¢¥ó¥®¥å¥Ù¥¯¡Ë¹ñËÉÁê¤È½é¤á¤Æ²ñÃÌ¤·¡¢ËÉ±ÒÅö¶É´Ö¤ÎÄêÎã¶¨µÄ¤ä¿ÍÅª¸òÎ®¤Î³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¡£ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë³«È¯¤äÏªÄ«Ï¢·È¤Ø¤Î·üÇ°¤â¶¦Í¤·¡¢¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£