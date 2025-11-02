日本経済の懸案となっている物価高は、円安の影響が大きい。

日本銀行は、政府と意思疎通を図りながら、為替市場にも目配りして金融政策を運営することが重要だ。

日銀は高市内閣の発足後、初の金融政策決定会合を開き、政策金利を０・５０％程度に据え置いた。今年１月の利上げ後、６会合連続で利上げを見送った。

日銀は昨年３月に大規模な金融緩和策を終え、政策の正常化を進めている。経済や物価情勢の改善に応じ、金利を引き上げていく方針を示している。

日本経済は緩やかな回復を続けているが、懸念されるのは、トランプ米政権の高関税政策が企業収益に打撃を与えることである。

日米の関税合意で当初の想定より関税率が下がったとはいえ、以前よりは高くなった。春闘に向けて企業の賃上げ姿勢が鈍れば、賃上げで消費が増えるという形の経済の好循環を阻む恐れがある。

植田和男総裁は、高関税政策の影響を「もう少し確認したい」と述べた。利上げには、なお時間を要すると判断したのだろう。

日銀と高市政権が経済の課題や政策の方向性について、共通の認識を持つことも求められる。

高市首相は、アベノミクスを継承し、積極的な財政政策と緩和的な金融政策を志向している、と金融市場で受け止められている。

利上げのハードルは高いとの見方がくすぶっており、決定会合後に、円相場は一時、１ドル＝１５４円台まで急落した。

日本経済は食料やエネルギーの輸入依存度が高い。過度な円安は物価高を助長する。９月の消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）の上昇率は３％弱だが、食料品に限れば７％を超えている。

日銀は、食料品の価格高騰は収まっていくと予想するが、見通しが外れるリスクも見逃せまい。

高市政権の最大の課題は物価高だ。デフレからの完全脱却を目指したアベノミクスとは処方箋が異なる。その前提で、政府・日銀は政策を進める必要があろう。

金融政策の目的は物価安定と健全な経済発展を図ることにある。為替は直接の政策目標ではない。だが、米国との金利差が大きければドルでの運用が有利になり、円安圧力が高まるのは明白だ。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は年３・７５〜４・００％に利下げしたが、日本との金利差は大きい。利上げを巡る日銀の判断が適切に行われれば、過度な円安の修正と物価高の是正が期待できよう。