政府は２日付で、２０２５年秋の褒章受章者７３８人（うち女性１３６人）と２４団体を発表した。

３日に発令される。

学術研究や芸術、スポーツなどの分野で活躍した人に贈られる紫綬褒章には、脚本家の宮藤官九郎さん（５５）や漆芸作家の水口咲さん（５１）ら１７人（同２人）が選ばれた。

各職業分野で一筋に励んだ功績をたたえる黄綬褒章は中央競馬騎手の横山典弘さん（５７）ら２５７人（同１５人）、福祉や教育など公益に尽くした人への藍綬褒章は４４９人（同１１１人）だった。人命救助に尽力した人が対象の紅綬褒章は２人、社会奉仕活動に貢献した緑綬褒章は１３人（同８人）と２４団体だった。

紫綬褒章受章者

（敬称略、年齢は発令日の３日現在）

東京農工大副学長 有江力（６４）▽東大名誉教授 塩谷光彦（６７）▽早大教授 田辺新一（６７）▽国立健康危機管理研究機構国立国際医療研究所糖尿病研究センター長 植木浩二郎（６５）▽早大教授 薄井彰（６６）▽邦楽囃子（ばやし）笛方 福原徹（６４）▽脚本家 宮藤官九郎（５５）▽早大教授 熊谷隆（５８）▽映画監督 阪本順治（６７）▽東大名誉教授 日比谷紀之（６８）▽舞台美術家 二村周作（５６）▽東大教授 森山工（６４）▽漆芸作家 水口咲（５１）▽名古屋大教授 社本英二（６４）▽京大教授 緒方芳子（４９）▽大阪大学長 熊ノ郷淳（５９）▽陶芸作家 井戸川豊（６１）