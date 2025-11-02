TBSの田村真子アナ（29歳）が、11月1日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画で、若手の御手洗菜々アナ（24歳）＆南後杏子アナ（24歳）と同期では、トークの内容が違うと嘆いた。



TBSの宇賀神メグアナ、田村真子アナ、良原安美アナの同期3人が女子会を行い、田村アナが、肌がすごく荒れるようになったため、それをきっかけに食生活をすごく見直すようになったと話し、「たぶん今までだったらなんとなくカバーしきれてたものが、たぶん体力とかなんかいろんなものが落ちてきて外に出やすくなっちゃって」とコメント。宇賀神アナ、良原アナも「この仕事ね、肌とか荒れるとも大変。隠すのも大変ですからね」「テレビの画質もいいですから」と頷く。



田村アナが「やだ。御手洗（菜々）ちゃん、南後（杏子）ちゃんのさ、（トークと違う）」と笑うと、良原アナは「しょうがないよ。だって8年間も（働いている）。成長じゃない？ これが」と言うと、宇賀神アナも「圧倒的成長」と語った。