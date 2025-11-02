Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧（３５）と女優の松本穂香（２８）が、来年１月期のテレビ朝日系ドラマ「５０分間の恋人」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、日曜・後１０時１５分）にダブル主演することが１日、分かった。

恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子の菜帆（松本）が、ＡＩだけが親友の変わり者・晴流（伊野尾）と「弁当を３０回作る」という契約を結んだことから始まるラブコメディー。菜帆は晴流のズレた言動の中にある優しさ、真っすぐさに徐々にひかれていく。

松本は過去に「Ｈｅｙ！―」のバラエティー番組に出演したことがあったそうだが、「元気よく（松本に）『初めまして！』って言っちゃって」と伊野尾。「僕の第一印象は…イマイチだったかもしれません」と不安そうに話すと、松本は「現場でも人見知りせずいろんな人に話しかけていて、伊野尾さんがいると現場が明るくなる」とフォローした。

現在撮影の真っ最中。松本は「開けてみないと分からないお弁当箱のようなドラマ。中身もいろんなものが詰まっていて、回によって全く違う展開が待っている」とキーアイテムの弁当を意識して予告した。