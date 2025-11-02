阪神・岡田彰布オーナー付顧問（６７）がこのほど、合同インタビューに応じた。２年ぶりのリーグ優勝を飾ったチームに、歯に衣着せぬ“岡田節”を連発。佐藤輝への思いやチームプレーに対する持論を展開した。

―佐藤輝は守備（６失策）で不安がなくなったことが、バッティングにもいい影響が出た。

岡田オーナー付顧問（以下、岡）「守備で不安って、俺はやっと５年間ノックの数がおうてきたなと思ってるけど。ノック受けたらみんなうまなるやんか。やっとこの３年間ぐらいでなあ、本数もやっと受けて、ほな上手なったやんか。それだけのことやんか」

―足腰も鍛えられた。

岡「吉田義男さんもよう言うとった。ノック受けんと、足腰弱るんや、言うて。そんなん別に、やっと普通になってきたということやんか。これくらいの数字、普通にやったら残せるんちゃう、俺そう思う。そら別に能力はあるんやから。佐藤なんか打てへんて言うてへん。能力があるのにやらへんから、今までがそんな数字やったって言うてるやんか」

―もっと伸びしろがある。

岡「まだ物足りんと思うわ。だから、中野でも（２３年に）最多安打を取ったわけやろ？ これは徐々にな、それを積み重ねていったらええなと思ってたけど。みんなもっと良くなろうと思うとる。良くなるんじゃなしに、一年一年の積み重ねで良くなっていったらいいんだけど。極端に言えば、“カンチャンヒット（間に落ちるポテンヒット）”（になるボール）をきれいなヒットを打ちにいくとかな。それでレベルが上がったとかそうじゃないだよな。チームとしての貢献度の積み重ねで数字が残っていくいうのが一番チームにとってプラスになるから。ただ単に、自分の数字だけを上げようとしてたら怖いよな。団体競技やからな。今までは汚いヒットで、その積み重ねできとったのにな。そのへんが野球の怖さやろうな」

―以前に走者一塁の時に一球、我慢できるのがチーム貢献だと。

岡「それは５番まではできる選手はおるわな。まあ、そらショート、レフトなんか何にもなかったなこの一年な。伸び悩んでな。結局誰もあかんかったやん。なんでなんやろな。熊谷とか高寺が外野入ってるけど内野手やんか。なあ。まだおるよ外野なあ。２軍とかな。そいつらとか何しとるんかなってな。はっきり言うて」

―投手陣も頑張った。

岡「ピッチャーええやんか、ずっと。ピッチャーは使っていったらようなるよ」

―石井は。

岡「石井なんて良かったよ、お前。今年良かったんじゃなくて去年、おととしから良かったよ、そんなん。だからそれは使うとこよ。及川も良かったやんか。だから（２４年に）先発で使うて（左手に）２回もマメできて。自分でマメつくってるんやからしゃあない。２年前は（左の救援が）岩貞とか島本の方が良かった。それだけのことやんか。岩貞、島本があかんようになっから、そのポジションに及川がいけたわけやんか」

―正捕手・坂本の存在。

岡「俺はねえ、大事なとこでなあ、（２４年に）一番痛いライト前ヒットを打たれた（※）。このアウトコースを攻めたのが、（チームとして）今年はものすごく生きとるよな。今、カウント３―２でインコース真っすぐ要求するの坂本くらいや。そこのな、勝ち方もみんな分かったし、でも去年、こんな事したら負けるってのも分かったやないか。去年あそこで（巨人の）坂本に高橋がインコース真っすぐ投げてたら勝ってるかもわからん。だからその一試合で変わってしまうんよ。みんな勝ちたいから、抑える方法を選ぶよな。やられたこと繰り返せんやん」

―パ・リーグの印象は。

岡「（阪神が）パ・リーグに７連敗とか負けとったわけやからなあ。だから、でも、結局ＤＨで力負けしたわけやんか。基本的にパ・リーグが強いのわな、力あるのは、数字がちゃんとな、なってるわけやから。だから来年の交流戦とか、どんななるか、ほんま楽しみどころじゃないで。すごいこと起きるか分からんよ」

―セ・リーグでもＤＨが再来年から。野手を育てなければいけないタイミング。

岡「そういう野球になったら誰か出てくるよ。ドラフトではちょっと違うようになる可能性はあるわな。そういう選手がいるとな。今までやっぱり守れん走れんはちょっとセ・リーグは取りづらかったけど、今度からまた取れるようになるわな。ＤＨとして取る選手とかな」

―岡田顧問が監督のときにいろんな経験をした。

岡「だからええ経験も悪い経験もしたからな。２年間。それよりお前どう書くの？」

※ 優勝争い終盤の２４年９月２３日の巨人戦（甲子園）。高橋―梅野バッテリーは７回無死一、三塁で代打・坂本に追い込んだものの外角直球を右前に運ばれ、それが決勝点となった。