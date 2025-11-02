阪神・岡田彰布オーナー付顧問（６７）がこのほど、合同インタビューに応じた。２年ぶりのリーグ優勝を飾ったチームに、歯に衣着せぬ“岡田節”を連発。主戦投手の扱いなど、持論を展開した。

―日本シリーズを見て。

岡田オーナー付顧問（以下、岡）「まあ感想いうても。２戦目はちょっとびっくりしたけどなあ※。やられ方がなあ、やっぱり。短期決戦やからなあ。流れ的にはなあ」

―いまも監督目線で見ている。

岡「そら、見とったらそうなるよ。どっち勝つとか、野球としてずっとやん。俺、解説の時からそうやんか。阪神のＯＢだからって阪神の応援ばっかりせえへんよ。（他球団の試合も）あんまりしょうもない野球が嫌やからもう、そういう感覚で見ているからさ。なんかこう寂しいからな。ＯＢとしてな、野球界の」

―藤川監督の采配の特色。

岡「特色って、そんなだからいつも言ってるやん。変わったことする必要ない。勝てるチームやねんから。いらんことせん方がええと思うけどな、俺は。だから結局、あんま変わらへんよな。６番以降なあ、特に６番やけどな。５番まで固定できるって、ずっと一緒やんか。あと（６番以降）がもっと機能したらと思うけどな」

―救援陣もＪＦＫに近い、勝ちパターンでいく野球。

岡「いやいやそれはあれやんか。後ろからやるからやんか。今年は（才木と村上の）２人やったろ、規定投球な。先発はもう１イニング（長く）な、１試合でな。勝敗が少なすぎるんよ。東（ＤｅＮＡ）は勝ちと負けを足したら、登板数の２個しか変われへんやん（２４試合で１４勝８敗）。でも、才木と村上は５つも６つも違うやろ。６連戦の頭にいくピッチャーはやっぱり同点で代えるとか、それは俺は違うなと思っているな。後ろに自信を持っているから代えてしまうんよな。もっとなるよ、ＤＨになったら。いつでも代えられるからな。そのへんの価値観やろな」

―才木、村上クラスは白黒はっきりつくまで投げさせる。

岡「そうそう。あいつら２人が投げる時はあいつら２人に勝ち負けをつかさんとあかんわ。はっきり言うて。１４のなんぼや村上。１４勝４敗？ （足して）１８やんか。２６試合投げとんで。８つも関係ない試合になっているわけやろ。それはあかんわ」

―ローテを支える投手は負け数も。

岡「１０勝１０敗のピッチャーも１人つくるんよ。（０８年の）岩田みたいな。そんなん当たり前のことやん。選手には言えへんけど、心の中ではそう思っているやん。８勝３敗のピッチャーが３人くらいおったらみんな簡単に優勝できる」

―今年は先発のレベルが高かった。

「レベル高いっていうか良くなって、それの積み重ねやって。それはお前、おととし才木も８勝して、去年は１３勝して、誰やってもようなるやん。村上もそうやんか。村上もあれやで去年７勝って全然悪ないやろ。なんで村上悪い、悪い言うんかなと思って。（２３年に）ＭＶＰ取った時も１０勝やろ。１年間な火曜日いって、１年間ローテ投げて規定投球で７勝ってこれなんで悪いやろって思うわ。相手が良かったからやん。対戦相手がな」

（続けて）

「今年、火曜日のピッチャーどこもおらんようになったやんか。そういう見方をしとかんと。ただ何勝したとかだったら、評価の仕方が違ってくるやんか。才木も１３勝ったの日曜日や。そうなるんよ」＜下＞に続く

※ ソフトバンクとの日本シリーズ第２戦の先発にデュプランティエを抜てき。しかし、助っ人は約２か月ぶりの公式戦で１回２／３を６安打７失点。そこからチームは４連敗で日本一を逃した。