¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±Æü¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÀèÈ¯Ä©Àï¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡££Ç¥¿¥¦¥ó¤Ç¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Âè£±¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Î¤³¤ÎÆü¡¢»Ö´ê¤ÎÀèÈ¯Å¾¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àô·½ÊåÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Î£²£°£²µå¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¤ò¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç»ë»¡¡£ÀèÈ¯ÉÔÂ¤Î²ÝÂê²ò¾Ã¤Ø¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉý¹¤¯²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶¯¸Ç¤Ê¥í¡¼¥Æ¤òÁÈ¤à¤¿¤á¤Ë¡ÖÀèÈ¯È¯·¡¤Î½©¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ë´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï£Ç¥¿¥¦¥ó¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÀô¤Î£²£°£²µå¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö£²£°£°µåÄ¶¤¨¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£Åê¤²¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡£ÀèÈ¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æµå¿ô¤âÊü¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¡£ÄÌ»»£±£¶£³ÅÐÈÄ¤Î¤¦¤Á¡¢ÀèÈ¯·Ð¸³¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Î£±£¹Ç¯¤Î£±ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤±¦ÏÓ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÃù¶â£±¤Ç¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Í¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤Ë£±£µ¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ï»³ºê¤¬£±£±¾¡¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢¸Í¶¿¤Ï£¸¾¡¡¢ÀÖÀ±¤Ï£¶¾¡¡¢°æ¾å¤Ï£´¾¡¡¢ÅÄÃæ¾¤¬£³¾¡¡£ÀèÈ¯¤ÎÊ¿¶ÑÅêµå²ó¿ô£µ¡¦£´²ó¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤È²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÀô¤¬Å¾¸þ¤ò»Ö´ê¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶ðÉÔÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ï»ý¤¿¤º½ÀÆð¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¡£Á°£Ä£å£Î£Á¤Çºò¥ª¥Õ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿º¸ÏÓ¤ÎÀÐÀî¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤ÇÄÌ»»£´£¶ÅÐÈÄ¤ÇÀèÈ¯¤¬£±ÅÙ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¡££µ·î¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç£µÅÙ¤ÎÀèÈ¯¤ÇËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£¶¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£¼ã¼ê¼çÂÎ¤Îº£½©¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤«¤éÀèÈ¯Å¾¸þ¤Ï¸½¾õ¡¢Àô¤À¤±¤À¤¬¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂçÊç½¸¡£´õË¾¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¹½¤¨¤À¡£
Å¾¸þÁÈ¤Ç»É·ã¡¡Íèµ¨¤Î³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹À¾´Ü¤ÏÁ°Æü£³£±Æü¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç£²£µ£°µåÄ¶¤¨¡¢²£Àî¤Ï£³£°£°µåÄ¶¤¨¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀô¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤·¤¿¿¹ÅÄ¤â£²£°£·µå¤ÎÇ®Åê¡£¸ß¤¤¤Ë²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Ê¤¬¤éÁè¤¤¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ËÀô¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¾¸þÁÈ¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÃæ·Ñ¤®¤«¤éÀèÈ¯¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢ÀèÈ¯Ä´À°¤·¤È¤¤¤ÆÃæ·Ñ¤®¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È»Ø´ø´±¡£¸õÊä¤Ï²¿¿Í¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡¿·ÂÎÀ©¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ç¹Ô¤¦½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï£´Æü´Ö¤ÎÂè£±¥¯¡¼¥ë¤¬½ªÎ»¡£ÅÚÍËÆü¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï£²£µ£°£°¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè¾ì¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Åê¼ê¤âÌî¼ê¤â½¼¼Â¤Î´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¡ÖÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·Åê¼ê¤âÁêÅö¤Êµå¿ô¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤Ê»þ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¡£Íèµ¨£ÖÃ¥²ó¤ØÀèÈ¯À°È÷¤ÏÉÔ²Ä·ç¡£¡ÖÃÃÏ£¤Î½©¡×¤ÇÁØ¤ò¸ü¤¯¤¹¤ë¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë