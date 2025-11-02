◆ルヴァン杯決勝 柏１―３広島（１日・国立）

広島が柏に３―１で勝利し、３大会ぶり２度目の優勝を飾った。今季のＪリーグ公式戦最多となる６万２４６６人が詰めかけた中で、すべてセットプレーから前半で３得点を挙げ、柏の反撃を１点にしのいだ。優勝賞金は１億５０００万円。ＭＶＰには先制点を挙げたＤＦ荒木隼人（２９）が選ばれた。大卒１年目で日本代表に選出され、優勝に貢献したＦＷ中村草太（２３）がスポーツ報知に手記を寄せた。柏は１２大会ぶりの頂点に届かなかった。

強く、たくましかった。華麗なパスワークを武器とする柏を、広島が真っ向から打ち破った。襲いかかるような前線からの守備、縦に鋭い攻撃、そしてセットプレー。現代サッカーで勝つための三大要素を発揮し、頂点に立った。ミハエル・スキッベ監督（６０）は「強い相手に、相手陣内でサッカーができた。全体的なパフォーマンスに満足している」と振り返った。

２つのロングスローが試合を動かした。前半２５分、ＭＦ中野が強いライナーを投げ込むと、高さで上回ったＤＦ荒木が頭で決めて先制。さらに前半終了間際、再び中野のロングスローからＤＦ佐々木がコースを変え、ＦＷジャーメインが押し込んだ。子供の頃にプロ野球選手を夢見た中野は「中には（空中戦に）強い選手がいるので、僕がいいボールを投げれば勝てる」と話した。先発の平均身長は広島の約１８１センチに対し、柏は約１７６センチ。５センチ差を生かしたが、柏対策として準備したわけではなく、試合の中で“勝てるポイント”を見極め、突いた結果だ。

２２年に就任し、４季目のスキッベ監督は、毎年のようにＪで優勝争いを演じるチームをつくり上げた。「ミスをしないようにプレーすることが一番のミスだ」と常に攻守で前向きなプレーを求める。日本代表ＧＫ大迫、３６歳ベテランの塩谷ら、指揮官が「守備ラインは日本一」と自負するＪ１リーグ最少失点の守備陣に支えられたチームは、大一番でも前へ、前へとプレー。後半５分、ＦＷ木下が、守備が緩んだ瞬間に「もっと来い！」と言わんばかりに要求した姿は象徴的だった。

かつて森保一監督（５７）の下、３度（１２、１３、１５年）のリーグ優勝した時代は、スカウト力と育成力で頂点に立った。今も根幹は変わらないが、２４年に広島市内中心部に開業した新スタジアムの好調な観客動員により、２４年度の売り上げは８０億円超と倍増。資金力でも上位となり、他クラブと競合したジャーメインやＭＦ田中を獲得、６月には柏から木下の引き抜きにも成功した。

スキッベ監督のサッカーを体現してたどり着いた頂点。４強に進出する天皇杯との２冠も視野に捉えた広島が、ビッグクラブへの道を歩み始めた。（金川 誉）

◆サンフレッチェ広島 前身は１９３８年創部の東洋工業（現マツダ）サッカー部。ホームタウンは広島市。クラブ名は日本語の「三」およびイタリア語で矢を意味する「フレッチェ」を合わせたもので、戦国大名・毛利元就の「三本の矢」の故事にもちなむ。優勝はＪ１が３回（２０１２、１３、１５年）、ルヴァン杯２回（２２、２５年）。