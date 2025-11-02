¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤éÉü³èÌÜ»Ø¤¹µÈÅÄµ±À±¤¬Íèµ¨³«Ëë£±·³ÀÀ¤¦¡Ö»ÙÇÛ²¼¤Ç»Ä¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï³«Ëë¤«¤é¹Ô¤¯ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄµ±À±Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢Íèµ¨¤Î³«Ëë£±·³¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£³«ËëÁ°¤Î£³·î£·Æü¤Ë±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢£±·³Ì¤ÅÐÈÄ¡£Æ±ÍÍ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿±§ÅÄÀî¡¢¾®ÌÚÅÄ¤é¤¬°éÀ®ºÆ·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¤Ê¤«¡¢¡ÖËÍ¤À¤±°éÀ®¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Þ¥â¤µ¤ó¡Ê´ßÅÄ´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÃæ¤Ç·×»»¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡£»ÙÇÛ²¼¤Ç»Ä¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï³«Ëë¤«¤é¹Ô¤¯ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡½Ñ¸å£·¤«·î¤¬²á¤®¤¿¸½ºß¤Ï£¹£°¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ç±óÅê¤·¡¢Êá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤Æ¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ç¤ÏµåÂ®£±£´£°¥¥íÁ°¸å¤ò·×Â¬¡£¡Ö¡Ê½Õµ¨¡Ë¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢½çÄ´¤Ê²óÉü¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤ËÅêµåÆ°ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£¡Öº¸Â¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¡ÊÆ§¤óÄ¥¤ê¡Ë¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸µÆ±Î½¤Î½õ¸À¤â»²¹Í¤Ë¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¿Ê¤¹¤ëÆü¡¹¤À¡£
¡¡Àè·î£³£±Æü¤ÏÂçºå¡¦Éñ½§¤Ç¡¢Á´ÂÎÎý½¬½ªÎ»¸å¤âµï»Ä¤ê¤ÇÄ´À°¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏµÕ¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¥¤êµÍ¤á¤¿´¶¤¸¡£»ÙÇÛ²¼¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡£Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Öµþ¥»¥é£Ä¤Ç£±£µ£°¥¥íÏ¢È¯¡×¡£»å¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤ÊÄ¾µå¤Ç¡¢ËÜµòÃÏ¤òÊ¨¤«¤»¤ëÆü¤Ï¶á¤¤¡£¡ÊÆîÉô¡¡½ÓÂÀ¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡
¡¡¢¡µ±À±¤ËÊ¹¤¯
¡¡¡½½Ñ¸å£·¤«·î¤¬·Ð²á¡£¸½ºß¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¾õ¶·¤Ï¡£
¡¡¡Ö£¹·î¤Ï¤Û¤ÜÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤¤¤í¤¤¤íÃí¼Í¤È¤«ÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¶»²ó¤ê¤Î²ÄÆ°°è¤È¤«¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢£±£°·î¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤¯¤é¤¤¡Ê£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¡Ë¤À¤Ã¤¿¤éËèÆü¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢°ìÃÊ¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£¤Ï£±£´£°¥¥í¤¯¤é¤¤¤Îµå¤òÅê¤²¤¿¤é¼¡¤ÎÆü¤Ë¶ÚÆùÄË¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤½¤ì¤¬ËèÆü¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤È¼ÂÀï¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¡£¡Ê¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡Ë»³¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¶ñÂÎÅª¤ÊÅêµåÎý½¬¤Î¿Ê¤Á¤ç¤¯¾õ¶·¤Ï¡£
¡¡¡Ö±óÅê¤Ï»³¤Ê¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð£¹£°¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï£·£°¡¢£µ£°¡¢£³£°¥á¡¼¥È¥ë¤È¤«¤Ç¥é¥¤¥Ê¡¼À¤Î±óÅê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Äã¤¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¡ÊÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤Æ¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ï¡ËºÇ¶á¤Ï£²¥¯¡¼¥ë¤Ë£±²ó¤¯¤é¤¤¡£¡ÊµåÂ®¤Ï¡Ë£±£´£°¥¥íÁ°¸å¤Ç»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò·×²èÅª¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡Ê£±·î¤Î¡Ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤«¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤¦¾¯¤·ÂÎ¤ä¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¡Ê±¦Éª¤Ë¡ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î·¹¼Ð¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤ËÅê¤²¤¿»þ¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¶»¤Î²ÄÆ°°è¤â¶¹¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£¡Ê¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ËÉª¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÏÓ¤È¤«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Î½ÀÆðÀ¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÌá¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÉª¤Î¾É¾õ¤âÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤µ¤¤Å¤¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤Ï£±¡¢£²¤«·îÀè¤Î½ÐÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¶ÚÎÌ¡¢½ÀÆðÀ¤ò£²¤«·îÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥é¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤È¤Ï¡¢Äê´üÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Ï¢Íí¤·¤Æ¡¢¡ÊÏÃ¤ò¡ËÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¡ØËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Åê¤²¤ë»þ¤Î´¶³Ð¤¬º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¼ÁÌä¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£Âç³¤¤µ¤ó¤È¤«¡¢ËÌ»³¤µ¤ó¤äÍ¸¶¤µ¤ó¡¢¾åÂô¤µ¤ó¡£¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¦Åê¼ê¤Î¿Í¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡ÊÅÐÈÄ¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡£Âç³¤¤µ¤ó¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢ËÍ¤«¤é¸«¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤½¤ÎÆ°¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½°ËÆ£¤«¤é°ìÈÖ¡¢³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡Öº¸Â¡Ê¤Î»È¤¤Êý¡Ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¡ÊÆ§¤óÄ¥¤ê¡Ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£Åê¤²¤ë»þ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅê¤²¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÅê¤²¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ°¤¡Ê°ËÆ£¤«¤é¤Î½õ¸À¡Ë¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥É¥ê¥ë¤ÇÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¡¢ÂÎ¤¬¾¡¼ê¤Ë¤½¤¦Æ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¿Ë¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Èº¸Â¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½ÍèÇ¯¤Î³«Ëë¤«¤é¡Öµþ¥»¥é£Ä¤Ç£±£µ£°¥¥í¤òÅê¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¸«¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¼ÂÀï¤ÇÅê¤²¤¿»þ¡¢¤½¤ì¡Ê¹â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È»³¤¯¤é¤¤Ä´»Ò¤¬°¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¤¹¤°Éü³è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï£±£²¡¢£±·î¤¬°ìÈÖ¡¢½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ü¡£¼«Ê¬¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×