¡¡À¯ÉÜ¤Ï£²£µÇ¯½©¤ÎË«¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤ò£²ÆüÉÕ¤ÇÈ¯É½¤·¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÇÎòÂå£²°Ì¤Î¾¡Íø¿ô¤òµó¤²¤ë²£»³Åµ¹°µ³¼ê¡Ê£µ£·¡Ë¡á¼Ì¿¿¡¢Èþ±º¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬²«¼úË«¾Ï¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£²«¼úË«¾Ï¤Ï¤½¤ÎÆ»°ì¶Ú¤Ë¶ÈÌ³¤ËÀºÎå¤·¡¢Â¾¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤ä»öÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡££Ê£Ò£Á¤Ç¤Ï¼ÆÅÄÁ±¿Ãµ³¼ê¡Ê£µ£¹¡Ë¡¢ºòÇ¯¤ÎÉðËµ³¼ê¡Ê£µ£¶¡Ë¤ËÂ³¤¯£³¿ÍÌÜ¤Î¼õ¾Ï¡£µ³¼ê¤Ç¤ÏÂç°æ¤ÎÅª¾ìÊ¸ÃË¸µµ³¼ê¡Ê£¶£¹¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎµÜ²¼Æ·µ³¼ê¡Ê£´£¸¡Ë¤ËÂ³¤¯£µ¿ÍÌÜ¡£
¡¡²£»³Åµµ³¼ê¤Ï£±£¹£¸£¶Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÄÌ»»£²£¹£¸£¹¾¡¡£½Å¾Þ¤Ï£Ç£±£²£¸¾¡¤ò´Þ¤à£±£¹£°¾¡¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î»¥ËÚµÇ°¤Ï£µ£·ºÐ£µ¤«·î£²£¶Æü¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä£Ê£Ò£Á½Å¾Þ¾¡ÍøºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡££´·î¤Ë¤Ïµ³¼ê¤ª¤è¤Ó¶¥ÇÏ¤Î¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¸þ¾å¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÂè£´²ó¶¥ÇÏ¸ùÏ«¼ÔÉ½¾´¡×¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ³¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼õ¾Ï¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÏ¤¿¤Á¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤ª¸«¤»¤·¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£