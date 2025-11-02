¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÛÍ£°ì¤Î¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤¿FBÌðºêÍ³¹â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·Á¤ò¾¯¤·½Ð¤»¤¿¡×¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë´°ÇÔ
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Ä¥¢¡¼2025¡¡ÆüËÜ7¡½61Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ê2025Ç¯11·î1Æü¡¡±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°13°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±1°Ì¤ÇWÇÕ2Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë7¡½61¡ÊÁ°È¾0¡½26¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Í£°ì¤Î¥È¥é¥¤¤Ï¸åÈ¾12Ê¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Í£°ì¤Î¸½ÌòÂç³ØÀ¸¡¢FBÌðºêÍ³¹â¡ÊÁáÂç¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¡Ö¡Ê¥È¥é¥¤¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÄ¶Â®¥é¥°¥Ó¡¼¤ò·Ç¤²¤ëÃæ¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·½Ð¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡0¡½26¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤ËFL¥Ù¥ó¡¦¥¬¥ó¥¿¡¼¡Êºë¶Ì¡Ë¤¬¥·¥ó¥Ó¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢1¿Í¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥¤¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ0¡½33¤È»î¹ç¤ÎÂçÀª¤Ï·è¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤¹¶·â¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÊø¤¹¡ÈÄ¶Â®¥é¥°¥Ó¡¼¡É¤òÈ¯´ø¡£¥È¥é¥¤¥é¥¤¥óÌÜÁ°¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤òÍ¶¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌðºê¤¬Â®¹¶¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥È¥é¥¤¥¾¡¼¥óÃæ±û¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤¿¤À¥È¥é¥¤Á°¤Î¿ôÊ¬´Ö°Ê³°¤ÏÁê¼ê¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥¥Ã¥¯¥²¡¼¥à¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¤Û¤È¤ó¤É¾¡µ¡¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤80Ê¬´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìðºê¼«¿È¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ä½èÍý¤ËÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤ò»Ä¤·¡¢¡Ö¶¯¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£27Ç¯WÇÕ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç²ñ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È2Ç¯¡£ÌÜÉ¸¤Î4¶¯Æþ¤ê¤Ø¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤Ï°ìÀ¸¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÇÔÀï¤ä´¶³Ð¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢WÇÕ¤Ç¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬¾¡¤Æ¤ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£