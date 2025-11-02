現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップターフスプリント（G1・芝1000m）は、I.オルティスJr.騎乗、地元アメリカのシソスパイシー（牝3・J.ダンジェロ）が鮮やかな逃げ切りを決めた。勝ちタイムは0:55.24（良）。

2着にエージーバレット（牝5・R.バルタス）、3着にカーデム（せん9・C.ヒルズ）が入った。

日本馬、佐々木大輔騎乗のインビンシブルパパ（牡4・美浦・伊藤大士）は6着、O.マーフィー騎乗のピューロマジック（牝4・栗東・安田翔伍）は10着敗退となっている。

日本から参戦したインビンシブルパパが軽快なスピードを見せて2番手を追走。直線でもしぶとい粘りを見せていたが、ゴール前では息切れしてしまい6着敗退。快挙とはならなかった。同じく日本のピューロマジックはコーナーワークがうまく行かず最後方となってしまい着外に敗れている。勝利したのは3歳牝馬のシソスパイシーが鮮やかな逃げ切りを決めている。

【全着順】

1着 シソスパイシー

2着 エージーバレット

3着 カーデム

4着 リーフランナー

5着 モトーリアス

6着 インビンシブルパパ・日

7着 ブカネロフエルテ

8着 ガバナーサム

9着 ブリングザバンドホーム

10着 ピューロマジック・日

11着 ベアリバー

競走中止 シーズクオリティ

出走取消 アリゾナブレイズ

出走取消 イエローカード

出走取消 ノーネイハドソン

出走取消 インカント