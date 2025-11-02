“瓜科苦手族”田村真子アナ＆良原安美アナの代わりに宇賀神メグアナ「私がみんなの分食べる」
TBSの宇賀神メグアナ（29歳）が、11月1日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画で、“瓜科苦手族”の田村真子アナ、良原安美アナの代わりに「私がみんなの分食べる。スイカもナスもキュウリも」と語った。
宇賀神メグアナが「THE TIME,」の前にコンビニでキュウリを食べていると話すと、田村真子アナが「キュウリ嫌い」と話し、宇賀神アナは「（田村アナと食事する時は）サラダのね、キュウリもらってる。私はキュウリ好きだから」と話す。
良原安美アナも「私もキュウリに対してそんなに愛情はない。正直」と話し、田村アナも「うん。君は何のためにいるの？」とコメント。
宇賀神アナは「美味しいからいるんだよ。え、“瓜科苦手族”？」と言うと、良原アナはメロンは好きだがスイカは嫌い、田村アナも「私もスイカ。食べられるけど好んでは別に」と同意。宇賀神アナは「ええ！美味しいのに。ええ、ちょっとスイカ農家に謝って」と話し、「私がみんなの分食べる。スイカもナスもキュウリも」と語った。
