◇サッカー・スペイン1部第11節 Rソシエダード 3ー2 ビルバオ（2025年11月1日 サンセバスチャン）

サッカーのスペイン1部レアル・ソシエダードのMF久保建英（24）が1日、本拠でのビルバオ戦で2ー1の後半18分から途中出場。VAR判定により惜しくも今季初アシストは幻となったが、好機を演出しサポーターを魅了。注目の「バスクダービー」を3ー2で競り勝ち、復帰初戦を白星で飾った。

左足首の負傷で戦線離脱していた久保は公式戦4試合ぶりに招集メンバー入り。ベンチスタートとなったが2ー1の後半18分、チーム2点目を決めたMFゲデスに代わって途中出場した。

投入後すぐに得意のドリブル突破からMFガラレタのイエローカードを誘発すると、好機を演出。味方のシュートのこぼれ球をゴール前で拾って、冷静に中央へラストパス。これをMFザハリャンが押し込み今季初アシストかと思われたが、VAR判定により得点は取り消し。少し前の段階で久保がボールを受けた場面がオフサイドポジションだったことが確認された。

すると同34分に失点。2ー2の同点に追いつかれるもアディショナルタイムにMFゴロチャテギが決勝弾。公式戦3連勝を飾った。久保は今季初アシストこそお預けとなったが体を張ったボールキープで相手のファウルを誘うなど勝利に貢献。好機も演出し本拠サポーターを沸かせた。