ドジャースが崖っぷちから逆王手！ロバーツ監督「全員で戦う」第7戦は大谷翔平の先発も示唆



ロバーツ監督 写真：AP/アフロ

＜2025年10月31日（金）（日本時間11月1日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

ワールドシリーズ第6戦は、ロサンゼルス・ドジャースがトロント・ブルージェイズを3-1で下し、シリーズ成績を3勝3敗のタイに戻した。崖っぷちの状況でつかんだ勝利により、世界一連覇の望みをつないだ。

試合後、デーブ・ロバーツ監督が記者会見に臨み、9回の劇的な継投采配や、第7戦に向けた投手起用プランについて語った。

ドジャースは6回まで先発・山本由伸（27）が1失点と力投。リリーフ陣も粘り強くつなぎ、3-1のリードを守って最終回を迎えた。

だが、8回から登板した佐々木朗希（23）が9回に制球を乱し、死球と長打で無死二、三塁のピンチを背負う。

ロバーツ監督はその瞬間、「彼が本調子ではないと感じた」と即断。スイングアウトが取れる投手として、グラスノーをマウンドに送った。

「空振りを奪える、エリート級の球を持つ投手が必要だった。彼には準備をさせていた」と采配の意図を説明。グラスノーはその期待に応え、最後の2打者を封じて勝利をつかんだ。

また、守備固めで起用されたジャスティン・ディーンのプレーにも言及。「素晴らしかった。彼は冷静に状況を判断し、ルールに沿って的確に処理した。あのプレーが結果的に流れを止めなかった」と若手の働きを称えた。

この日は打線にも手を加え、ムーキー・ベッツを4番に配置。

ロバーツ監督は「試合の流れが彼に向かうようにと思っていたが、その通りになった。ミギー（ロハス）も守備で素晴らしかったし、K.K.（エンリケ・ヘルナンデス）のプレーも大きかった」と、采配変更の成果に満足感を示した。

勝利の立役者となった山本については「非常に良かった。6回で交代させたのは、7回をクリーンに始めたかったから」と説明。

続くロブレスキの起用についても「彼の状態と自信を信頼した。あの打線の並びには彼が最適だった」と、慎重かつ冷静な采配判断を明かした。

そして話題は、翌日の第7戦に及んだ。ロバーツ監督は「投手起用はまだ未定だが、全員が登板可能」と語りつつ、「山本だけは除外する」と明言。

その一方で、大谷翔平の先発登板の可能性について問われると、「可能性はある」と含みを持たせた。

中3日での登板となるが、「彼と話し合い、コンディションを確認している。これはゲーム7。誰もが未知の領域で戦うことになる。だが、私たちは自分たちを信じている」と力強く語った。

2年連続でエリミネーションゲームを制したチームの指揮官は、最後に笑みを浮かべた。

「プレッシャーや舞台の大きさは関係ない。野球の試合を1つ勝てばいいだけだ。全員が同じ方向を向いている。明日も野球を楽しむだけだ」

崖っぷちから蘇ったドジャースが、ついに最終決戦へ挑む。

