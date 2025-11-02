フェイエノールト上田綺世が今季12ゴール目! 右足ダイレクトを沈め、得点ランク首位独走
[11.1 エールディビジ第11節 フェイエノールト - フォレンダム]
FW上田綺世が今季12ゴール目を決めた。フェイエノールトは1日のオランダ・エールディビジ第11節でフォレンダムと対戦。先発した上田は前半19分に先制ゴールを挙げた。
上田は直前の前半17分にも鋭いシュートを放ったが、ゴール右外に外していた。得点の匂いを漂わせ始めると、前半19分に結果を残す。
中盤からのパスワークがPA右に流れると、DFヒバイロ・レアトがクロスを上げる。PA中央で待ち構えた上田が体勢を崩しながらも右足ダイレクト。ボールはクロスバーに当たりながら、ゴールラインを割った。
上田はハットトリックを決めた10月19日の第9節・ヘラクレス戦以来となるリーグ戦2試合ぶりのゴール。得点ランク首位に立つ日本代表FWがさらに数字を伸ばした。
