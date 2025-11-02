¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëvs¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[11.1 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá](¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¢¨29:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë]
ÀèÈ¯
GK 25 ¥®¥ª¥ë¥®¡¦¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥Ó¥ê
DF 4 ¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯
DF 5 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ
DF 12 ¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼
DF 26 ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó
MF 8 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤
MF 10 ¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼
MF 11 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼
MF 18 ¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý
MF 38 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ
FW 22 ¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±
¹µ¤¨
GK 28 ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¦¥Ã¥É¥Þ¥ó
GK 41 ¥¢¡¼¥ë¥ß¥ó¡¦¥Ú¡¼¥Á
DF 2 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹
DF 6 ¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º
MF 3 ±óÆ£¹Ò
MF 7 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä
MF 42 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ê¥¤¥ª¥Ë
FW 14 ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶
FW 73 ¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï
´ÆÆÄ
¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È
[¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é]
ÀèÈ¯
GK 23 ¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹
DF 2 ¥Þ¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å
DF 4 ¥¨¥º¥ê¡¦¥³¥ó¥µ
DF 12 ¥ê¥å¥«¡¦¥Ç¥£¡¼¥Ë¥å
DF 14 ¥Ñ¥¦¡¦¥È¡¼¥ì¥¹
MF 7 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥®¥ó
MF 24 ¥¢¥Þ¥É¥¥¡¦¥ª¥Ê¥Ê
MF 27 ¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º
MF 29 ¥¨¥Ð¥ó¡¦¥²¥µ¥ó
MF 44 ¥Ö¥Ð¥«¥ë¡¦¥«¥Þ¥é
FW 11 ¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹
¹µ¤¨
GK 40 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ó¥¾¥Ã¥È
DF 3 ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ
DF 5 ¥¿¥¤¥í¥ó¡¦¥ß¥ó¥°¥¹
DF 22 ¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥È¥»¥ó
DF 26 ¥é¥Þ¥ì¡¦¥Ü¥Ï¥ë¥Ç
MF 6 ¥í¥¹¡¦¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼
MF 62 B. Broggio
FW 17 ¥É¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ì¥ó
FW 19 ¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç
´ÆÆÄ
¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹