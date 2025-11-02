四日市競輪の開設74周年記念「泗水杯争奪戦」（G3）は1日、2日目が終了。きょう2日の3日目は10〜12Rで準決勝戦が行われる。注目レースは11Rだ。

山口と再度タッグを組む浅井が中心。二次予選はしっかり差した。ここもチョイ差し＜1＞＜7＞本線で。犬伏が流れを変えてきた。松浦との中四国SS連係はやはり強力だ。両派でやり合えば森田の出番。北日本勢が連結してチャンスを伺う。

＜1＞浅井康太 拳矢を全面的に信頼していたし、強かった。引き続き良さそうですね。自分は必死でした。準決勝も拳矢へ。

＜2＞松浦悠士 （佐々木）豪君が仕掛けてくれてチャンスをつくってくれた。変わらず体の状態は良くないけど、初日に1走した分、脚には張りが出てきた。犬伏君へ。

＜3＞森田優弥 レース運びは想定通り。カカリも良かったと思う。体調も問題ない。寺崎（浩平）さんが強かった。任せてもらえれば自力で。

＜4＞柏野智典 脚の感じはいい。中四国3番手。

＜5＞和田圭 自転車を戻して前回よりはいい。森田君の番手へ。

＜6＞竹村勇祐 最後は外に被らなくてよかった。初日も厳しい展開をしのげたし、戦える状態。東3番手。

＜7＞山口拳矢 詰まったのでホームで行った。和田さんと合ったので、一瞬回してから直線で踏んだ。浅井さんには差されたけど、踏み直しも悪くない。自力。

＜8＞上田国広 中部ラインの3番手。

＜9＞犬伏湧也 橋本（優己）君が突っ張る気満々だったけど、踏み合っても打鐘で叩けば決まると思った。G1の疲れが残る中で体調はパッとしない。踏み直せているけど、もっと欲しい。体を休めます。自力で。