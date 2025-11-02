ボートレース多摩川の「第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル」は1日目、4日間の予選が終了した。個人戦の準優勝戦が行われる2日の5日目、注目は井上慧人（21＝福岡）だ。

初めてのイン戦だった4日目7Rは、2コース中島航に捲られ4着。レース後は悔しげな表情を見せていた。それでも、「スローからのレースは楽しい。新しい感じで新鮮です」とすぐに笑顔に変わった。今節からスローを解禁したばかり。「師匠の河野真也さんには、スローに入るからには頑張ってこいと言われました」。最強の味方の激励も背にして、これから負けた経験を飛躍への糧とするところだ。

プライベートでは「あまり遊びには行かないです。師匠のレースを見たりして勉強させてもらっています」。おかの上でも心は水面に置いているようだ。

勤勉な井上の今期の目標は「地道にコツコツやってA2級に上がりたい。それにはFをしないことです。事故をしたら苦しいことは分かっています」。地に足はしっかりと着いている。

◇井上 慧人（いのうえ けいと）2003年（平15）11月7日生まれ、福岡県出身の21歳。福岡支部。133期生として23年11月9日に福岡でデビュー。今年5月4日の芦屋で水神祭を挙げると同じ節の最終戦（同6日）で2勝目をマークした。通算4勝。1メートル69。血液型A。