ボートレース下関のG2モーターボート大賞「男子スピードキング決定戦」は期が改まった1日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、2日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

松井繁が押し切る。準優も危なげなく逃げ、仕上がりに不安は見当たらない。強力機の森野が捲り、捲り差しで迫る。田村は的確に差して。柳生の一撃が怖い。

＜1＞松井繁 状態は変わっていない。出足、行き足、回り足はしっかりしている。インからスタートに集中するだけ。

＜2＞田村隆信 中堅上位くらいじゃないですか。全体にやられない。狙ったところには行けている気はする。松井さんのもいい。チャンスはないことはないと思っている。

＜3＞森野正弘 準優ではそんなに差はなかったけど、出足はいいし、伸びもいい。上位だと思う。乗り心地も問題ない。スタートも勘通り。

＜4＞柳生泰二 出足型にしていて、小回りでしっかり残せた。森野君が出てくるのが見えたけど、自分のスタートする行き足も問題ない。優勝戦はもう1回伸びに調整してみようかな。

＜5＞磯部誠 中堅上位くらい。出ていくことはないけど、準優のメンバーと一緒くらい。グリップとかピット離れは改善された。上がりが鈍くなったのかスタートは届いていなかった。

＜6＞椎名豊 準優は伸びに寄せたので伸びは良かった。4日目までの足ならバランスは取れているけど、チャンスはないので準優の感じにもうちょっとバランスを取っていきたい。