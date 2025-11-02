滋賀で全日本選手権予選会

フィギュアスケートの全日本選手権（12月19日開幕、東京・国立代々木競技場）のアイスダンス予選会が1日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナで行われた。首位発進は“いくこう”こと櫛田育良（木下アカデミー）島田高志郎（木下グループ）組。リズムダンス（RD）で67.19点をマークした。結成発表から約6か月。ファンも驚きを隠せずにいた。

競技会は2戦目。5月に結成発表した“いくこう”が堂々の演技だ。ともにブラックのレザー衣装。長い手足が映える実力者同士のカップルが、インパクトを残した。

演技を見たX上のファンからは「これはすごいカップルだ。数年後トップクラスに食い込んでそう」「夢のようなアイスダンスカップル」「シングルの時から踊るセンスがあるからすごいカップルになりそう」「短期間でここまでできるもんなの？」「これからがほんと楽しみなビッグカップル」「なんなんだ。このモデルの頭身を持つカップルは！」などと反響が相次いだ。

17歳の櫛田は全日本ジュニアで2023年に2位、2024年に3位。23歳の島田は2022年の全日本選手権で2位となるなど、ともにシングルで注目された存在。この大会には紀平梨花（トヨタ自動車）西山真瑚（オリエンタルバイオ）組も出場し、RDは59.61点の2位。「りかしんもいくこうも華があって素晴らしかった」などとネット上も盛り上がっていた。



（THE ANSWER編集部）