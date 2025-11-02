4人組ダンスグループ「s＊＊t kingz（シットキングス）」が1日、東京・北の丸公園の日本武道館で単独公演を行った。前日31日からの2日間開催は歌唱しないダンスパフォーマンスグループとして初で、計約1万2000人が熱狂した。

2年ぶりの同所公演。2023年に史上初の公演を成功させて、さらに力をつけてタマネギの下で踊り狂った。手拍子や足音といった自身の体で出せる音やバンドの演奏。さらにゲスト出演したclaquepotや三浦大知、SKY―HIら3組が響かせた歌声に合わせて2時間30分、29曲に合わせて踊り続けた。

ダンスで道を切り開き続けた4人。リーダーのshoji（41）は「“ダンサーが大きいステージに立つのが当たり前”と皆さんに少しずつ思ってもらえるような機会を作っていきたい」と話す。

その先に見える景色はアリーナツアーやはたまた東京ドームか…。その先の未来について問うと、「パフォーマンスのクオリティを大切にしたい」とした上で「ダンサーが夢を見れるように、アリーナや東京ドームの大きいステージは目指していきたい」。さらなる高みへ向け進み続けていくことを誓った。