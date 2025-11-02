お笑いコンビ「エルフ」のはる（29）が1日に放送されたTBS系「いくらかわかる金？」（後8・54）に出演。社員に勧誘されたアルバイト先が明かされた。

今回は「クレーンゲームでお金をかけずに景品ゲットできるのは誰?」の企画が放送された。挑戦したのは5人組ダンスボーカルグループ「M!LK（ミルク）」の佐野勇斗と塩粼太智、エルフ・荒川とはるの2組だった。

エルフが1つ目の景品獲得に600円を使用し、荒川と交代したはるが「魅せるわ!」と挑戦。すると、はるの回想シーンが差し込まれた。これにVTRを見守っていたスタジオは「回想入った!」「回想、激アツ演出!」と景品獲得に期待が高まった。

回想VTRでは、0歳当時の写真とともに1996年に山口県周防大島で誕生と紹介された。さらに、「小学生の頃は音読の授業で童話を誰よりも大きな声で読み」と、小学5年生の時の写真も。そして、「アルバイトをしていた大阪王将では6年間無遅刻無欠勤。真面目さを買われ社員に誘われたことも」と明かされ、アルバイト時代の写真も映し出されていた。

スタジオが大盛り上がりした中、回想後の挑戦では景品を獲得できず笑いに包まれた。